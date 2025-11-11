Fede Redondo y el Elche, una apuesta sin hueco... de momento

Fue uno de los fichajes más mediáticos del Elche el pasado verano... pero de momento no encuentra su sitio. Federico Redondo llegó al Martínez Valero en agosto desde Miami, donde compartió vestuario con grandes leyendas del fútbol mundial como Luis Suárez, Jordi Alba, Sergi Busquets o el propio Leo Messi. Su salto a Europa con el '5' a la espalda —desplazamiento al dorsal 18 de John Chetauya incluído— atrajo a parte del interés nacional. Pero bajo la inapelable sombra de su padre, Fernando Redondo, su aclimatación al fútbol español (y al de Eder Sarabia) sigue inmersa en un difícil proceso que, tres meses después de su fichaje, sigue sin ver sus frutos.

12 jornadas de liga lleva ya el Elche, cerca de superar el primer tercio del campeonato. De los 1.080 minutos disputados hasta el momento, Redondo únicamente ha participado sobre el verde en 12 de ellos. Seis en el Metropolitano, cinco frente al Levante y uno el pasado viernes, frente a la Real Sociedad. Además, junto a Alejandro Iturbe y a Yago de Santiago, recién salido de una inactividad de casi 10 meses, el centrocampista argentino es el único futbolista de la primera plantilla franjiverde que no ha sido titular en liga. El argentino tampoco se mostró cómodo en Copa del Rey frente a Los Garres en su primera titularidad, Pese al gol, se le vio desconectado del juego, impreciso y falto de ritmo.

A sus 22 años, llegó al Martínez Valero tras un Mundial de Clubes con el Inter Miami y con varios entrenamientos con la selección argentina absoluta en la mochila. Fueron motivos suficientes para que la dirección deportiva del Elche, según Transfermarkt, desembolsara algo más de 2 millones de euros por el 50% de los derechos federativos de Redondo, futbolista que es representado por Christian Bragarnik a través de su agencia, Score Fútbol.

En la hoja de ruta

Eso sí, su pobre rendimiento en el tramo inicial de la temporada no preocupa en el Elche. Al menos no en un cuerpo técnico que, desde su inscripción en LaLiga, ha sido consciente de que su adaptación al fútbol europeo no sería cosa de días, sino más bien de semanas e incluso meses. Redondo, que firmó hasta junio de 2030, es el futbolista con el contrato de mayor duración de toda la plantilla, únicamente seguido de cerca por Alejandro Iturbe y Álvaro Rodríguez, ambos blindados hasta 2029. En el club consideran que el paso tiempo y su maduración futbolística podrán convertirle en un jugador con peso dentro del organigrama de Sarabia, postulándose como la alternativa a Marc Aguado en la posición de pivote.

Fede Redondo da un pase durante el partido frente a Los Garres. / ECF / Jesús Hernández

Así lo ha aclarado el propio entrenador cada vez que ha sido cuestionado por la difícil situación de Redondo. "Es verdad que no ha terminado de entrar. Hubo un momento delicado que fue en la semana de Pamplona. Iba a jugar, pero arrastró una pequeña enfermedad que le dejó bastante débil. A partir de ahí, le ha costado un poco. No solo por él, también por decisión mía. Ha infludo el nivel al que están Aguado y Febas. Es un chico que tiene muchas ganas de aprender, viene mucho a preguntarte. Es aplicado e inteligente, quiere aportar y ayudarnos siempre. Estoy seguro de que irá demostrando lo que tiene dentro del campo", dijo Sarabia hace un par de semanas.

"Lo llevo con tranquilidad. Yo lo que tengo que hacer es trabajar día a día, aportar al equipo lo que necesite ya sea en 90 minutos o en cinco", comentó Redondo sobre su situación personal en Elche, en el pospartido del Los Garres-Elche. Sobre la influencia de Christian Bragarnik en su fichaje, aclaró que fue vital "la seriedad del proyecto y visión del club" que le transmitió el propietario. "Esta es una liga competitiva, siempre me atrajo mucho y soñé con venir", añadió.

Malas experiencias

La historia reciente del Elche cuenta con varios jugadores que, tras pagar millones de euros, no terminaron de alcanzar su mejor versión. El caso más recordado en la afición ilicitana es el de Raúl Guti. El club franjiverde pagó cinco millones de euros por los servicios del centrocampista, traspaso más caro en toda la historia de la entidad. Tras cinco temporadas de intentonas frustradas tratando de liderar la medular franjiverde, salió por la puerta de atrás en el pasado mercado invernal, rumbo a Zaragoza en un trueque con Aguado.

Redondo, antes de subirse al autobús con el termo y la yerba del mate. / ECF / Jesús Hernández

Otro ejemplo de centrocampista que llegó con gran cartel es Iván Marcone. El Elche abonó hasta 4 millones de euros por el sarandiense a Boca Juniors en 2021, pero jamás alcanzó entre palmeras el nivel que exhibió previamente en Argentina.