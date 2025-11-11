Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Copa del Rey

Quintanar del Rey-Elche y Eldense-Almería en la segunda ronda de la Copa del Rey

El equipo franjiverde viajará al estadio de San Marcos de Cuenca, mientras que el deportivista recibirá a un Segunda en el Nuevo Pepico Amat en una eliminatoria que se jugará el 2, 3 o 4 de diciembre

El Elche visitará al Quintanar del Rey, equipo conquense que es colista del grupo 5 de la Segunda RFEF, y el Eldense recibirá al Almería, de Segunda División, en el Nuevo Pepico Amat, en la segunda ronda de la Copa del Rey. La eliminatoria se disputará el 2, 3 o 4 de diciembre, con día y hora pendiente de ser confirmada por la RFEF en los próximos días.

El sorteo, celebrado este martes en la Ciudad Deportiva de las Rozas, se ha segmentado en dos zonas geográficas: la A, con los equipos del norte de la península, y la B, con los de la mitad sur, en la que han figurado Elche y Eldense.

Además, no ha contado con la presencia de Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club, exentos en las dos primeras eliminatorias al disputar la Supercopa De España. Se incorporarán en la siguiente ronda, la de dieciseisavos de final.

Para el equipo de Eder Sarabia, el partido copero llegará después de visitar al Getafe de Bordalás, el viernes 28 de noviembre a las 21 horas, y antes de recibir al Girona en el Martínez Valero, el 7 de diciembre a las 12 horas.

Por su parte, el de Claudio Barragán recibirá al Almería tras jugar frente al Antequera en el Nuevo Pepico Amat, el fin de semana del 30 de diciembre, y antes de visitar el estadio Santo Domingo de Alcorcón, el fin de semana del 7 de diciembre. Los tres horarios citados están pendientes de ser confirmados.

TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS

Grupo 1

  • Ourense - Girona
  • Club Portugalete - Deportivo Alavés
  • Reus Reddis - Real Sociedad
  • UE Sant Andreu - Celta de Vigo
  • Atlético Baleares - Espanyol
  • CD Ebro - Osasuna
  • Numancia - Mallorca
  • CE Sabadell - Deportivo
  • Pontevedra - SD Eibar
  • Racing de Ferrol - SD Huesca
  • SD Ponferradina - Racing de Santander
  • CD Mirandés - Sporting de Gijón
  • CyD Leonesa - FC Andorra
  • Zaragoza - Burgos CF

Grupo 2

  • CD Cieza - Levante UD
  • CD Extremadura - Sevilla
  • CD Quintanar del Rey - ELCHE CF
  • Navalcarnero - Getafe
  • Torrent - Betis
  • Club Atlético Antoniano - Villarreal
  • Real Ávila - Rayo Vallecano
  • Cartagena - Valencia
  • Real Murcia - Cádiz
  • Guadalajara - AD Ceuta
  • Talavera de la Reina - Málaga
  • CD ELDENSE - Almería
  • Tenerife - Granada
  • Leganés - Albacete

