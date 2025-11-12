El Elche reduce su presencia en las convocatorias internacionales

El Elche, durante este último parón de selecciones del año, ha visto como hasta seis de sus futbolistas han dejado de ir convocados con su país, tras sí recibir la llamada en anteriores ocasiones. De hecho, Rodrigo Mendoza, con la selección española sub-21, y el defensor central de la cantera David Hernández, con la sub-18, son los únicos representantes franjiverdes que han recibido la llamada de la selección esta semana.

A lo largo de este año, Adam Boayar y Ali Houary han ido convocados con Marruecos sub-20 en alguna ocasión. No ha sido así en esta ocasión, cuando el técnico Mohamed Ouahbi ha decidido no contar con ellos. Tampoco lo hizo hace dos meses, en el Mundial sub-20 de Chile, donde el combinado marroquí terminó alzándose como campeona del mundo sin representación franjiverde.

Ali Houary, a la derecha de la imagen, durante un partido con Marruecos sub-20, en el Pinatar Arena. / ECF

Misma situación se ha producido con Owen Bosch, portero del Elche internacional con España sub-19 en los dos anteriores parones de la temporada. En esta ocasión, el seleccionador Paco Gallardo ha tomado la decisión de llamar únicamente a dos porteros: Manuel González (Real Betis) y Simón García (Athletic Club).

Pese a que terminó cayéndose de la lista debido a una lesión en el bíceps femoral, el extremo Grady Diangana fue convocado por la República Democrática del Congo el pasado parón. No ha formado parte de la lista en esta última ventana FIFA, cuando su selección jugará una "final a cuatro" para seguir viva en la carrera por ir al Mundial. Además, el combinado congoleño también tiene la cita de la Copa África, que empieza el próximo 18 de diciembre. En caso de que Diang fuera convocado, se podría perder entre uno y cinco partidos con el Elche.

Internacionales en anteriores parones Primer parón (1 al 9 de septiembre). 6 convocados: Owen Bosch (selección española sub-19), Albert Niculaesei (selección rumana sub-18), Héctor Fort (selección española sub-20), Ali Houary (selección marroquí sub-20), Adam Boayar (selección marroquí sub-20) y Rodrigo Mendoza (selección española sub-21).

Además, también fueron seleccionados el lateral cedido por el FC Barcelona, Héctor Fort, y el lateral izquierdo de la cantera, Albert Niculaesei. Los dos fueron convocados en el parón de septiembre, pero desde entonces han desaparecido de las listas. De hecho, el lateral rumano sufrió una lesión de gravedad en la rodilla durante su convocatoria que le tendrá varios meses en el dique seco.