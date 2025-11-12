El día que Lezcano salió aclamado tras ganar al Real Madrid

Entre los 213 partidos de Primera División que Juan Carlos Lezcano disputó con el Elche, la leyenda franjiverde se lleva al tercer anillo recuerdos inolvidables. Entre ellos, aquellas grandes tardes de Altabix en que su equipo era capaz no solo de plantar cara a los grandes clubes de España sino de ganarles.

Precisamente varios de ellos tuvieron al Real Madrid, próximo rival en liga del conjunto que dirige Eder Sarabia, como víctima. Lezcano y sus compañeros mostraron en su día el camino que ahora pueden seguir los Josan, Affengruber y compañía. Tras uno de ellos, el que ilustra estas líneas, el paraguayo salió aclamado, entre abrazos de aficionados que saltaron al césped a celebrar, el 20 de febrero de 1966, la victoria por 1-0, con gol de Marcial. Lezcano supo contener e imponerse a los Zoco, Pirri, Velázquez...

Imagen ampliada de la celebración del Elche tras ganar al Real Madrid en 1963 / Perfecto Arjones

No fue la única vez que «El Chino» derrotó a los merengues. Lo hizo, con un gol suyo además, el 22 de septiembre de 1963 (2-0, el otro fue obra de Oviedo), al superar a Araquistain, que luego sería su compañero de vestuario en el Elche. Y también lo consiguió en aquel inolvidable encuentro del 6 de abril de 1969, en el que un gol de Curro doblegó en la jornada 28, la antepenúltima de aquella liga, a un Real Madrid que todavía permanecía invicto. Historias que convirtieron en leyenda a un Lezcano que también fue partícipe, por ejemplo, de la espectacular goleada al Sevilla por 8-1 del 31 de marzo de 1963, en el las crónicas de la época no terminan de coincidir en si el paraguayo hizo un doblete o un «hat-trick»...