Messi se reencuentra con el dueño del Elche: "Gracias por ser argentino..."

La concentración de la selección argentina en la provincia de Alicante concluirá este jueves con el entrenamiento abierto al público en el Martínez Valero. Un viaje que Leo Messi inició en Barcelona, visitando "su" remozado Camp Nou, y tras tres días en La Finca Resort, cerrará en Elche. Allí ejercerá de anfitrión otro argentino ilustre, Christian Bragarnik, propietario de la entidad franjiverde.

Bragarnik y los directivos de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) han trabajado con afán para que la Albiceleste pudiera ejercitarse en el Martínez Valero. Esto finalmente ocurrirá. Allí se verán Messi y Bragarnik, seguro. Sin embargo, el empresario quiso adelantar esa toma de contacto con los futbolistas y técnicos de la vigente campeona del mundo a la tarde de este martes, cuando se dejó ver por Algorfa.

Visita en Algorfa

El líder del Elche estuvo en el hotel de concentración, incluso en el campo de entrenamiento de su combinado nacional, aunque se marchó antes de que la prensa accediera a los últimos minutos de la sesión. Posiblemente sí se le vea el jueves en su estadio, como anfitrión de directivos y futbolistas, para mostrar una de las piedras angulares de su proyecto en el Elche, la remodelación del Martínez Valero.

Bragarnik, como argentino y futbolero, tiene a Messi como su ídolo. Y no se ocultó al demostrar esa pasión en el encuentro que tuvieron en julio de 2024, después de que Argentina se proclamara campeón de la Copa América en Estados Unidos. Durante las celebraciones, el máximo accionista del Elche se tomó su foto personal con el que muchos consideran el mejor futbolista de la historia.

La instantánea la subió a Instagram, con un mensaje directo y emotivo. "Siempre me enseñaron que es mejor no conocer a los ídolos, en esto también rompes con los mitos. Humildad, simpleza, disciplina, solidaridad, valores, familia, lealtad, perseverancia, sensibilidad, etc. Gracias por ser argentino, ejemplo en todo", escribió Bragarnik. "¡Ah, me olvidaba! El más ganador de la historia del fútbol mundial", apostilló.

Este jueves Bragarnik podrá ver en "su" estadio tanto a Messi como a todos sus compatriotas que componen el plantel actual que dirige Scaloni. Ese día también tiene sesión de entrenamiento el Elche de Eder Sarabia. ¿Quién sabe...?