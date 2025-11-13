El Elche también disfruta de Messi en el gran día de Bragarnik

La plantilla del Elche con el propietario de la entidad a la cabeza, Christian Bragarnik, tampoco se han querido perder el entrenamiento de la selección argentina en el Martínez Valero. Con el estadio acondicionado para la ocasión desde las gradas hasta los vestuarios, vinilados por unas horas con símbolos de la albiceleste, la expedición franjiverde ha disfrutado como uno más de los 20.085 aficionados que se han dado cita para una ocasión tan especial.

De la plantilla, presenciaron la sesión de los campeones del mundo ocho futbolistas: Matías Dituro, Alejandro Iturbe, Héctor Fort, Marc Aguado, Fede Redondo, Aleix Febas, Josan Ferrández y Álvaro Rodríguez. De todos ellos, el que más disfrutó de todos fue el argentino Dituro. El portero del Elche se vistió para la ocasión con la camiseta de la selección y, desde la tribuna, presenció la sesión junto a sus hijas pequeñas con mate en mano. Finalizada la aventura argentina en el estadio, todos se hicieron una foto con Leo Messi sobre el césped del estadio. El resto de la plantilla decidió descansar antes del entrenamiento que tendrá lugar esta tarde, en el Díez Iborra a puerta cerrada.

Áxel Álvarez

También acudió a la sesión el entrenador del Elche, Eder Sarabia, junto a su familia y a gran parte del cuerpo técnico. Por su parte, Pepe Contreras, miembro de la dirección deportiva, y Pedro Schinocca, director general del club, estuvieron esperando en el parking desde una hora antes de que llegara el autobús con la selección. Al propio Schinocca, también argentino, se le vio especialmente feliz durante los momentos previos a la llegada de la expedición albiceleste.

El día más especial de Bragarnik

Desde primera hora hasta el final del entrenamiento, Christian Bragarnik estuvo especialmente pendiente de cada detalle. El propietario dialogó con decenas de personas en la puerta 0 del estadio. A la llegada de los jugadores, sobre las 10:15 horas, saludó a gran parte de la convocatoria uno a uno. Estuvo muy cariñoso con el exfutbolista del Atlético de Madrid Rodrigo de Paul, ahora compañero de Leo Messi en el Inter Miami de Estados Unidos, y con el 'Cuti' Romero, jugador del Tottenham. Se hizo varias fotos con jugadores y, minutos antes de atender a los medios, mantuvo una extensa charla con el mediapunta del Atlético de Madrid Thiago Almada.

Suena el Live is life de Opus antes de la salida de los jugadores de Argentina al césped del Martínez Valero / Áxel Álvarez

"Estoy muy agradecido tanto con la AFA como con los jugadores por haber venido a nuestra casa. Para Elche y para la ciudad, traer eventos al estadio como que vengan la selección española y la campeona del mundo es algo que nos permite seguir creciendo", dijo Bragarnik, radiante con el desembarco albiceleste en Elche. "Es un orgullo poder acogerles en nuestra casa", añadió. Sobre la presencia de varios colegios en el entrenamiento, el propietario digo que incluso él quiso "traer a mi hijo. Creemos que es importante que mañana puedan contar que estuvieron viendo en vivo a Leo Messi. Me parece que es algo histórico".

Al empresario argentino no le sorprendieron los 20.085 aficionados que se dieron cita en el estadio, todos con un aliciente común: ver a Messi en acción. "No se sabe cuando uno lo va a volver a ver (a Messi). Es normal que haya venido tanta gente, uno no sabe cuando va a poder volver a ver al mejor jugador del mundo. Hay mucha gente de Elche, pero también muchos argentinos", explicó. Además, bromeó sobre si es una opción fichar a Messi el próximo mercado para reforzar la plantilla: "Nosotros le abrimos la puerta...".

Sobre la actualidad del Elche

Bragarnik quiso hablar sobre el momento que atraviesa el club, tanto en lo de portivo como en lo institucional. "El primer día que llegué dije que prometíamos trabajo y esfuerzo. Que con el tiempo, trataríamos de poner al Elche en el lugar que ha estado en otras épocas. La gente está confiando y ahora mismo estamos en un gran momento", inició su exposición.

En lo deportivo, dijo estar "muy contento. Quizá en las últimas semanas no hemos logrado los puntos, pero creo que las formas están siendo muy buenas. La gente se identifica con el club y con la idea de Eder (Sarabia). Somos un equipo atrevido que no tiene miedo a la Primera División pese a que nuestro objetivo sea permanecer".

"No pensaba en los puntos que llevaríamos a estas alturas, pero sí que confiaba mucho. Primero en Eder, que por algo le firmamos por dos años. Luego también en muchos de los jugadores que hemos firmado. Estamos muy contentos", finalizó su análisis sobre el equipo.

Al ser preguntado sobre los precios de las entradas para el Elche-Real Madrid y las quejas de la afición, Bragarnik se detuvo para dar una extensa explicación. "Creo que es un tema muy relativo. Al final, el estadio va a estar lleno. Nosotros tomamos la decisión de hacer 27.000 abonados, algo que supone que el club no tenga 'ticketing' (venta de entradas) durante todo el año. Al darle a la gente 17 partidos, en esos partidos casi que no vendemos. Creíamos que era el partido para hacerlo, porque viene el Real Madrid y hay que valorarlo", justificó.

También habló sobre los damnificados por la desaparición de la diferencia de edades al establecer los precios: "Creo que siempre va a haber algún damnificado, pero hoy ya había gente revendiendo por acá (por los exteriores del estadio). Es muy difícil ser justos con todos. A veces hemos dado entradas a 15 euros y luego hemos visto que las vendía gente a 100 euros. La idea es que eso no ocurra y que vengan los que hacen el sacrificio. Así podemos evitar la reventa que es lo que a uno no le gusta", finalizó su explicación. Tras su comparecencia, regresó a la zona de banquillos del estadio, desde donde terminó de disfrutar del entrenamiento con su familia y parte de la Junta Directiva del club.

Al finalizar la sesión en el estadio, se acercó a Messi con una camiseta del Elche y el '10' a la espalda, en una imagen que ya forma parte de la historia de la entidad.