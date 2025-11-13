El histórico motivo por el que el Elche CF está presente en el Museo del FC Barcelona

La historia franjiverde permanece también inmortalizada en la "ciutat condal". El Museu FC Barcelona, un lugar donde repasar la historia del conjunto blaugrana conserva entre sus joyas una parte de la provincia gracias a un cartel histórico del partido homenaje a César Rodríguez, delantero histórico, máximo goleador durante décadas, ícono de los años 40 y 50 y posterior entrenador.

Según el histórico cartel, el partido homenaje se celebró en el campo de Las Corts el 10 de septiembre de 1958 a las 22:45 horas. La pieza, cuyo autor es anónimo e impresa por Publicidad Oriente, anuncia un encuentro de alto nivel entre el Barça y un Elche “reforzado con figuras del fútbol nacional”, tal como se promocionaba entonces. Los culers jugaban el encuentro con un once del "primer equipo", según anuncia la publicidad. En el primer equipo de entonces brillaban jugadores como Kubala, Evaristo, Czibor o Justo Tejada.

Cartel del partido histórico entre el FC Barcelona y el Elche CF. / Exposición FC Barcelona Tenda Oficial

Este cartel no solo puede verse en el Museu oficial del FC Barcelona, también está expuesto en la céntrica tienda del club frente a la Sagrada Família. Una pequeña selección que, sin duda, destaca la importancia histórica del Elche CF.