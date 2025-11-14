El Martínez Valero de Elche se acostumbra al escaparate internacional

Centro de grandes acontecimientos. En las últimas semanas, y con el impulso que supone competir entre los mejores del país, el estadio Martínez Valero se ha convertido en el epicentro de algunos de los eventos deportivos más relevantes de la península. Por él pasarán la selección española, campeona de Europa; la selección argentina, campeona del Mundo; y el Real Madrid, club más laureado del planeta. O lo que es lo mismo: Pedri, Leo Messi, Mbappé y Vinicius. Todos pisarán el feudo franjiverde en un lapso de apenas 44 días, es decir, siquiera un mes y medio de diferencia.

Y de no ser por las medidas de seguridad aplicadas durante el entrenamiento albiceleste, en el que la Tribuna completa quedó vacía, el estadio se habría llenado para los tres eventos. Lo hizo con el desembarco de España el pasado 11 de octubre. La selección entrenada por Luis de La Fuente se impuso dos a cero frente a Georgia, con 28.661 espectadores en las gradas.

EL Martínez Valero, con más de 20.000 personas para recibir a los campeones del mundo, el pasado jueves. / Áxel Álvarez

Una cifra similar se podría haber dado con la Argentina de Messi. Al margen de los 20.085 aficionados que entraron al campo, centenares de ellos se quedaron en los alrededores sin entrada, a la espera de que salieran sus ídolos. La locura con Messi en Elche ha sido tal que el pasado miércoles, cuando las invitaciones se abrieron al público general, la web del Elche registró hasta 30.000 usuarios conectados de manera simultánea en busca de su localidad para ver al 8 veces ganador del Balón de Oro.

Salvo sorpresa mayúscula, el Martínez Valero también presentará "lleno técnico" frente al Real Madrid. Las entradas de aquellos abonados que finalmente no retiren su localidad —que serán menos de los esperados tras la publicación de los precios— quedarán libres. Y, pese a que los precios para no abonados también son elevados, cada día es más común pagos por encima de los 200€ para ver partidos de esa repercusión.

Bien al Elche... y a Elche

El propietario de la entidad ilicitana, Christian Bragarnik, quiso recalcar ante los medios la importancia que tiene este tipo de eventos para seguir haciendo crecer la marca Elche CF, pero también la de la ciudad. "Creo que para Elche, para la ciudad, seguir logrando este tipo de eventos nos permite a todos seguir creciendo como ciudad. Estamos mostrando que nuestro estadio está a la altura para acoger este tipo de eventos", declaró el empresario argentino.

Bragarnik, sonriente el pasado jueves mientras atiende a los medios. / Áxel Álvarez

Además, la concatenación de eventos multitudinarios ha coincidido en un año de récord para el club. Por primera vez en la historia el Elche ha registrado algo más de 27.000 abonados, mayor cifra en la historia de la entidad. Todos ellos, pese a algunos sentirse perjudicados en situaciones como las entradas del Elche-Real Madrid, han disfrutado de ventajas preferenciales tanto en la compra de entradas para ver a la selección española como al adquirir invitaciones para el entrenamiento de Argentina.

Una reforma ya en marcha

Desde el pasado mes de marzo, el estadio Martínez Valero se encuentra inmerso en su proceso de remodelación. Con el estadio ya teñido de verde, el final de la fase uno no debería demorarse más de ochos semanas. El departamento de mantenimiento del club sigue terminando de limar los desperfectos todavía existentes, así como cambiando las barandillas de gran parte del estadio.

A. R.

A menor velocidad de lo esperado, el estadio sigue dando pasos hacia adelante en su remodelación. El proyecto incluye un espacio diáfano —entre la fachada exterior y la del propio recinto— en el que poder pasear y visitar los comercios de ocio y gastronomía que se instalen en los bajos del estadio.

La intención es que la reforma permita que la zona en la que está ubicada el Martínez Valero tenga más "vida" en el día a día de la ciudad y no solo en los partidos. También habrá modificaciones en la zona de aparcamientos, para las cuales desde el club trabajan en disponer de tantas plazas como sea posible para sus abonados.