Matia Barzic: "Quedarme en el Elche es mi gran sueño"

Irrumpió en el primer equipo del Elche con solo 20 años, entre bajas, en los primeros días tan desconcertantes de Eder Sarabia como entrenador. Con el crecimiento futbolístico del equipo fue quedando en segundo plano y en invierno salió cedido al Eldense, donde se ganó a la afición del Nuevo Pepico Amat. Ahora, pese a su juventud, también lidera una zaga a 850 kilómetros de casa, concretamente en León. Blindado hasta 2028, Matia Barzic sigue dando pasos hacia adelante en su carrera con un gran sueño definido: volver al Elche para quedarse.

Pregunta: ¿Cómo ha llevado el cambiar Elche por León, con todo lo que esto implica?

Respuesta: Son dos ciudades muy distintas. Tenía buenas referencias de León y la verdad que llevo ya casi tres meses y puedo decir que me está gustando mucho la ciudad. La gente es top y se vive muy bien. Eso sí, el frío aprieta bastante más que en Elche, que veo fotos y todavía seguís en manga corta. En cuanto a los dos clubes, evidentemente son diferentes, pero la Cultural Leonesa no deja de ser un club de primer nivel. Quizá de forma distinta, pero aquí tengo todas las comodidades que tenía en Elche. No tengo ninguna queja ni hacia la ciudad ni hacia el club, me están tratando bastante bien.

P: Tenía varias ofertas donde elegir. ¿Por qué a la Cultural Leonesa?

R: Yo tenía claro que, si me quedaba, iba a ser muy complicado jugar este año. Hice la pretemporada y mientras avanzaban las semanas me iban llegando cosas de otros clubes de Segunda, pero cuando llegó la Cultu lo hizo con mucho interés. Esa fue una de las cosas que me hicieron decantarme.

Matia Barzic, a la derecha de la imagen, junto a Iván Calero, hijo de Julián Calero, entrenador del Levante. / CL

P: Y jugando todo desde el principio, tanto como con Raúl Llona (destituido en la jornada 6) como con el Cuco Ziganda (entrenador desde entonces)...

R: Eso está siendo un gran plus porque no es fácil llegar a un sitio nuevo y caer de pie. Estoy agradecido muy agradecido tanto con Raúl, por la confianza que me dio al principio, como ahora con el Cuco, que sigue apostando por mí. Yo solo tengo que seguir así, creo que lo estoy haciendo bien, y seguir cumpliendo con mi parte.

P: ¿Cómo está llevando el pasar de compartir zaga con centrales experimentados como Bambo Diaby, Mario Gaspar o Íñigo Piña a hacerlo con Rodri Suárez, un central también joven (22 años) como uted?

R: He tenido la suerte de estar con grandes centrales de los que he aprendido un montón, era inexperto en la categoría y me hicieron irme acoplando poco a poco. Pero con Rodri (Suárez) no estoy notando la diferencia. Nos estamos compenetrando muy bien. Es un tío de 10 y uno de los capitanes del equipo. Me ha ayudado desde el principio, tanto a sentirme bien como a encontrar piso y demás. Él también debuta en la categoría este año y estamos funcionando bien, pero también están Eneko (Satrústegui), Quique (Fornos) y Tomás (Ribeiro), que también son grandes centrales.

P: Y bajo palos un viejo conocido, Edgar Badia...

R: Yo en el Elche coincidí poco con él, solamente durante la pretemporada del año pasado y hasta el primer partido (Edgar Badia rescindió contrato). Es un gran portero y nuestra relación es muy buena porque es un tío de puta madre. Es veterano y se nota todo lo que ha vivido en el fútbol. Fuera del campo nos ayuda mucho y dentro de él ya le conocéis todos. No está dando muchos puntos y ojalá que pueda continuar a ese nivel.

P: Pese a la distancia, supongo que estará siguiendo al Elche. ¿Cómo le está viendo?

R: Siempre que puedo lo veo en directo y es muy bonito ver al equipo al que perteneces en Primera División. No me sorprende lo que están haciendo porque desde que entré a ese vestuario me di cuenta de lo bien que se hacen las cosas. Son un auténtico equipazo. Es un gusto verles jugar, yo disfruto mucho viendo los partidos, aunque también me pongo nervioso a veces. La verdad que me la gozo viéndoles.

P: ¿Qué le dijeron Pedro Schinocca, Pepe Contreras y el resto del área deportiva cuando terminó saliendo cedido?

R: Siempre me dieron mi espacio para tomar una decisión y es algo que se agradece mucho y es muy importante. Me dijeron que me quedase con un sitio en el que fuera a estar cómodo y tuviese minutos. De momento está saliendo bien.

P: ¿Y Eder Sarabia?

R: Sarabia es la persona que dio el paso de hacerme debutar en Segunda y eso es algo que nunca se olvida. Voy a estar por siempre agradecido con él por darme esa oportunidad. La relación con él es buena. Me dijo que él pensaba que lo mejor era que saliese cedido este año. Por esa parte, todo bien.

P: Sarabia le hace debutar en Segunda, pero va quedándose sin hueco en el equipo con el paso de las semanas hasta el punto de salir cedido en invierno al Eldense. ¿Cómo recuerda esa etapa?

R: Con mucho cariño y con una espinita, porque creo que hicimos las cosas bien para salvarnos. La Segunda División es así y nos tocó descender. Es una etapa que guardo con mucho cariño, aprendí mucho y conocí a gente con la que a día de hoy sigo manteniendo el contacto. Di un gran salto. Teníamos equipo para salvarnos, pero no es fácil. Condicionó un poco todo que veíamos cada partido como una final. Nos faltó una pizca de suerte en momentos clave. Estoy convencido de que el Eldense no tardará en volver al sitio que se merece, que es la Segunda División.

P: Volviendo al Elche. ¿Cómo de importante es, a la hora de firmar un contrato de larga duración (hasta 2028) como el de usted, ver jugadores que se asientan en la primera plantilla como Rodrigo Mendoza?

R: Yo siempre he tenido mucha convicción en el proyecto, desde que llegué. La cantera se trabaja muy bien en Elche y en los últimos años casos como Rodri, Ali (Houary), también el caso de Adam (Boayar)... hay un montón de chicos que son jugadorazos. Es importante ver que son perfiles en los que se confía y aporta tranquilidad a la hora de soñar con llegar y firmar tantos años.

Matia Barzic, con el balón controlado durante un partido con la Cultural Leonesa. / CL

P: Se ve formando parte de la primera plantilla del Elche el año que viene?

R: Es mi gran sueño, porque es el club en el que creo y en el que he firmado tres años más. Pero si te digo la verdad, es algo que me pilla todavía muy lejos. Hasta junio no vuelvo allí. Sinceramente, me volvería loco si tuviera que empezar a pensar en lo que va a pasar dentro de seis meses. Ahora pienso en la 'Cultu', en lograr nuestro objetivo y ya el futuro dirá y decidirá sin estoy preparado para quedarme o si me toca afrontar nuevos retos.