Pedri destaca a Rodrigo Mendoza como "el futbolista que más se le parece"

Las comparaciones entre el centrocampista del Barcelona, Pedri González, y el mediapunta del Elche, Rodrigo Mendoza, traspasan incluso las redes, la prensa y la opinión pública. Ya es el propio jugador canario quien ve cosas en Mendoza que le hacen recordar a sus dotes futbolísticas.

En una entrevista con los influencers Javi y Eric Ruiz, conocidos popularmente como "Los Buyer", el jugador del Barça ha respondido a varias cuestiones sobre su vida al margen del fútbol, referentes deportivos y varias curiosidades.

Tras distintas cuestiones relacionadas con el Barça de Flick, a Javi se le ocurrió preguntarle sobre "el jugador que más se le parece de la actualidad". "No vale Iniesta, que está retirado y te veo", añadió su hermano entre risas.

Pedri, tras apenas un segundo de reflexión, respondió convencido: "Os voy a decir un jugador que también llevan mis representantes (la agencia de futbolistas LEADERBROCK). Juega en el Elche y se llama Rodrigo Mendoza, es muy bueno. El otro día entrenó con nosotros (con la selección española absoluta)".

"Avisa a la directiva y le fichamos pero ya, eh...", dijo Javi Ruiz en tono jocoso, pidiendo la incorporación de Mendoza a la plantilla culé. "Yo no aviso a nadie que después si va mal me echan a mí la bronca", respondió Pedri tras destacar su parecido futbolístico con el "30" del Elche.

Miles de visitas

El vídeo se publicó en Youtube el jueves 13 de noviembre, a las 18 horas, y su impacto ha sido tremendo. Ni 24 horas después, ya tiene más de 350.000 visitas en la plataforma, además de otros cientos de comentarios en las distintas redes sociales.

En la citada charla, también le hicieron escoger a tres futbolistas. El primero de ellos, el que más le gusta de La Masia y lo tuvo claro: "El que más me gusta es Dro, es muy bueno, tiene mucha calidad y parece que no le cueste hacer las cosas". Por otra parte, también se vistió de director deportivo por un momento al decidir a qué futbolista ficharía para el Barça: "Un jugador que me flipa es Musiala, es muy bueno".

Sin duda, uno de los objetivos que tiene marcado el futbolista es el de ganar la Champions League. "Vamos a por la sexta, ojalá", dijo al respecto. El año pasado ya se quedaron con la miel en los labios después de caer en la prórroga de la vuelta de las semifinales frente al Inter en Milán. "No llegué a llorar. Estaba jodido, más cabreado y con impotencia", recordó en el vídeo publicado por 'Los Buyer'.