Elche CF
De Messi a Mbappé: otro monstruo viene a ver al Elche
El delantero francés del Real Madrid pisará el Martínez Valero por primera vez... si su tobillo no se lo impide
Del entrenamiento de Lionel Messi con Argentina a la visita de Kylian Mbappé con el Real Madrid en el regreso de la liga. El estadio Martínez Valero escenificará un relevo entre dos futbolistas generacionales. Uno ya ha marcado una época, ha dominado su era y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia, sino el mejor. El otro, a sus 26 años, tiene un palmarés envidiable al que solo le falta la Champions. Para completarlo fichó por el conjunto merengue.
Mbappé pisará el Martínez Valero por primera vez en su carrera, tras aquellos largos años de culebrón en los que cada verano parecía que podía fichar por el Real Madrid y no lo hacía. La operación se completó en el de 2024, con el Elche en Segunda División, por lo que el galo y los franjiverdes no han coincidido en la misma categoría hasta esta 2025-2026.
El Elche y Mbappé están siendo dos de los animadores de este primer tercio de la liga. El conjunto ilicitano es una de las revelaciones del campeonato y pese a atravesar una racha negativa de resultados, con cinco jornadas sin ganar y solo 2 puntos sumados de 15 posibles, afronta el complejo duelo del 23 de noviembre con positividad, sobre todo tras la imagen que dio en Montjuïc contra el Barça, donde se mostró tremendamente competitivo, arrebatando incluso la posesión de balón a su rival.
Pichichi de Primera
El francés, por su parte, ha marcado 13 goles en las 12 primeras jornadas de la competición doméstica, por lo que encabeza con puño de hierro el trofeo Pichichi. La dependencia que tiene su equipo de él es altísima: ha jugado el 97% de los minutos y ha participado en el 58% de los goles. Eder Sarabia y sus futbolistas han tenido dos semanas para buscar la manera de frenarlo. No será tarea sencilla.
Mbappé será la principal preocupación franjiverde, aunque no la única, si llega sano a la semana que viene. En este parón FIFA jugó el jueves contra Ucrania, marcando un doblete (4-0) y sacando el billete para el Mundial del verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Sus molestias en el tobillo le han hecho volver a Madrid sin tener que disputar el segundo partido de los franceses en esta ventana, contra Azerbayán.
Parar a Mbappé
En la plantilla franjiverde, en su zona defensiva, hay futbolistas que ya saben lo que es medirse a Mbappé… y frenarlo. Lo hizo el portero Iñaki Peña, en dos Clásicos de la temporada pasada: 0-4 en liga, un día en el que el galo acabó desesperado con varios goles anulados; y 5-2 en la final de la Supercopa de España, en la que el francés marcó el primer gol a Szczesny y el alicantino jugó la última media hora, con el partido sentenciado.
Héctor Fort también se ha enfrentado al crack madridista. Lo hizo en el partido de la segunda vuelta de la pasada liga, ganado por el Barça (4-3), pese al triplete de Mbappé. El ahora lateral franjiverde saltó al terreno de juego en el minuto 77 para ayudar a contener el resultado, que ya reflejaba el marcador con el que terminaría el duelo. Desde el otro costado, Pedrosa lo tuvo enfrente en el Sevilla-Real Madrid de finales del curso pasado, con derrota por 0-2 y un gol de Mbappé.
Por último, su compatriota Léo Petrot se vio las caras con Mbappé en un PSG-Lorient de la 2021-2022 que terminó 5-1, con doblete del campeón del mundo. Aquella tarde también marcaron Neymar... y Messi.
Las primeras visitas de otros cracks del Real Madrid a Elche
Así les fue a otros grandes jugadores, especialmente delanteros, del Real Madrid en sus debuts en Elche:
- Cristiano Ronaldo: ocurrió el 25 de septiembre de 2013, con victoria por 1-2 y doblete suyo, el último tanto muy polémico, de penalti en el descuento
- Butragueño: su primer partido en Elche fue con el Castilla, victoria por 0-2 con un gol suyo en 1983, con el primer equipo jugó en 1984 y un solitario tanto suyo le permitió ganar
- Juanito: el legendario 7 visitó Elche por primera vez con el Burgos en 1976 (0-0), con el Madrid lo hizo en 1978 y cayó derrotado por 3-1
- Amancio: este excelente cabeceador también marcó y ganó en su primer partido en Elche con el Madrid (0-2 en 1963)
- Di Stéfano: el primer partido de la Saeta Rubia en Altabix fue el 18 de octubre de 1959, en una goleada por 1-5 a la que contribuyó con un tanto
- Gento: en ese mismo partido jugó la Galerna del Cantábrico, que vio puerta en dos ocasiones
- Zidane: nunca se enfrentó al Elche como jugador, como técnico lo hizo el 30 de diciembre de 2020, con empate (1-1)
- Raúl: nunca se ha medido al Elche, jugó en el Martínez Valero dos partidos con la selección y marcó en ambos, contra Ucrania y Egipto
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un joven de 22 años al caerle una palmera con picudo sobre el coche que conducía en la CV-905 de Torrevieja
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- El SEPE busca maestros para trabajar en guarderías: contrato indefinido y jornada completa
- La Generalitat activa las ayudas para viviendas: hasta 12.000 euros para reformar tu casa
- Tres detenidos por matar a un hombre que se resistió al robo de su teléfono móvil en Torrevieja
- Este es el requisito que tendrán que cumplir desde este viernes en Alicante todos los hogares que tengan empleadas domésticas
- ¿Por qué llega la bruma al cielo del litoral de Alicante?
- Arturo Delgado, inspector de Hacienda local: 'Habría que derogar el párrafo de la ley que regula la tasa de basura