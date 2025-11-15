De Messi a Mbappé: otro monstruo viene a ver al Elche

Del entrenamiento de Lionel Messi con Argentina a la visita de Kylian Mbappé con el Real Madrid en el regreso de la liga. El estadio Martínez Valero escenificará un relevo entre dos futbolistas generacionales. Uno ya ha marcado una época, ha dominado su era y se ha convertido en uno de los mejores futbolistas de la historia, sino el mejor. El otro, a sus 26 años, tiene un palmarés envidiable al que solo le falta la Champions. Para completarlo fichó por el conjunto merengue.

Áxel Álvarez

Mbappé pisará el Martínez Valero por primera vez en su carrera, tras aquellos largos años de culebrón en los que cada verano parecía que podía fichar por el Real Madrid y no lo hacía. La operación se completó en el de 2024, con el Elche en Segunda División, por lo que el galo y los franjiverdes no han coincidido en la misma categoría hasta esta 2025-2026.

El Elche y Mbappé están siendo dos de los animadores de este primer tercio de la liga. El conjunto ilicitano es una de las revelaciones del campeonato y pese a atravesar una racha negativa de resultados, con cinco jornadas sin ganar y solo 2 puntos sumados de 15 posibles, afronta el complejo duelo del 23 de noviembre con positividad, sobre todo tras la imagen que dio en Montjuïc contra el Barça, donde se mostró tremendamente competitivo, arrebatando incluso la posesión de balón a su rival.

Pichichi de Primera

El francés, por su parte, ha marcado 13 goles en las 12 primeras jornadas de la competición doméstica, por lo que encabeza con puño de hierro el trofeo Pichichi. La dependencia que tiene su equipo de él es altísima: ha jugado el 97% de los minutos y ha participado en el 58% de los goles. Eder Sarabia y sus futbolistas han tenido dos semanas para buscar la manera de frenarlo. No será tarea sencilla.

Mbappé será la principal preocupación franjiverde, aunque no la única, si llega sano a la semana que viene. En este parón FIFA jugó el jueves contra Ucrania, marcando un doblete (4-0) y sacando el billete para el Mundial del verano que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Sus molestias en el tobillo le han hecho volver a Madrid sin tener que disputar el segundo partido de los franceses en esta ventana, contra Azerbayán.

Parar a Mbappé

En la plantilla franjiverde, en su zona defensiva, hay futbolistas que ya saben lo que es medirse a Mbappé… y frenarlo. Lo hizo el portero Iñaki Peña, en dos Clásicos de la temporada pasada: 0-4 en liga, un día en el que el galo acabó desesperado con varios goles anulados; y 5-2 en la final de la Supercopa de España, en la que el francés marcó el primer gol a Szczesny y el alicantino jugó la última media hora, con el partido sentenciado.

Héctor Fort también se ha enfrentado al crack madridista. Lo hizo en el partido de la segunda vuelta de la pasada liga, ganado por el Barça (4-3), pese al triplete de Mbappé. El ahora lateral franjiverde saltó al terreno de juego en el minuto 77 para ayudar a contener el resultado, que ya reflejaba el marcador con el que terminaría el duelo. Desde el otro costado, Pedrosa lo tuvo enfrente en el Sevilla-Real Madrid de finales del curso pasado, con derrota por 0-2 y un gol de Mbappé.

Petrot, actual futbolista del Elche, trata de frenar a Mbappé en un PSG-Lorient de 2022 / EFE

Por último, su compatriota Léo Petrot se vio las caras con Mbappé en un PSG-Lorient de la 2021-2022 que terminó 5-1, con doblete del campeón del mundo. Aquella tarde también marcaron Neymar... y Messi.