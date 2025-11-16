Febas, antes del Elche-Real Madrid: "Mantendremos nuestro estilo y merecerá la pena pagar la entrada"

Pregunta.- ¿Cómo se encuentra después de este primer tercio de temporada?

Respuesta.- La verdad es que muy bien. Ahora llevamos una rachilla de puntos que no hemos sacado los que queríamos y creemos que nos merecemos, sobre todo los que hemos jugado aquí en casa, pero la verdad es que el equipo está muy bien.

Siguiente partido, Real Madrid. ¿Qué significa para un canterano?

Partido especial. Estuve allí desde los 13 años hasta los 20 y me lo dio todo. Gracias a ellos soy futbolista.

¿Se les puede ganar?

Sí, hombre... Han perdido partidos, aunque es verdad que este año muy pocos. Los veo muy fuertes con el míster nuevo (Xabi Alonso), pero intentaremos usar nuestras armas. En casa estamos fuertes y creo que hemos sido superiores en todos los partidos que hemos jugado aquí. Intentaremos hacerles daño.

¿Se puede mantener el estilo contra un rival como el Real Madrid?

Creo que sí. Ahora mismo veo muy parecidos a nivel de juego a Madrid y Barça. Son equipos que emparejan mucho, que te van a apretar muy arriba y contra los que es difícil mantener el balón o hacer posesiones muy largas porque cuando hay mucho emparejamiento no hay líneas de pase o jugadores libres… Nosotros vamos a mantener nuestra esencia de no dejar jugar al rival e intentaremos que ellos no estén cómodos y plantear un partido como siempre, de tú a tú. A ver qué tal sale.

¿Hay algún centrocampista del Madrid al que tenga ganas de enfrentarse?

Todos son jugadorazos y también son muy físicos y es más difícil pasarles. Camavinga, Tchouameni y Valverde tienen muchas piernas y contra ellos cuesta más mostrarse. Hay que encontrar la solución y saber lo que hay que hacer sin tanto físico: fintar más o jugar más con el cuerpo.

Camavinga realiza una entrada a Febas durante el Madrid-Mallorca de 2021 / EFE

¿Quién le da más miedo, siempre entre comillas?

Yo creo que Mbappé ahora mismo es el mejor jugador del mundo. Lo que está claro es que no pueden tener espacios para correr. Si Vinicius y Mbappé tienen espacios son imparables.

¿El balance general de este inicio de temporada es mejor de lo que se podía prever en verano?

Sí. El partido que más vi al equipo sufrir fue en Vitoria contra el Alavés, sobre todo en la primera parte nos vimos un poco superados. En casa creo que seguimos la misma dinámica del año pasado. A lo mejor no me esperaba ser dominantes contra equipos como el Athletic, que está jugando Champions, o la Real Sociedad, que se nos escapa al final y merecimos ganar.

¿Le ha dado muchas vueltas a la jugada del empate de la Real?

Ahora relativizo mucho más las cosas. Si me hubiese pasado siendo un poco más joven me hubiese rayado mucho más. Esa noche duermes poco y los siguientes días estás un poco de mala hostia, pero soy un jugador que me expongo mucho a eso y en esa ocasión salió mal. Creo que tampoco tengo que cambiar mi forma de jugar porque es lo que me ha llevado a estar aquí. En otros equipos he hecho menos mi juego, no he sido yo mismo y no he estado tan bien. Cambiar mi forma de jugar por esa pérdida sería un error por mi parte.

Al hilo de lo que comenta de otros equipos en los que ha estado, ¿Sarabia ha llegado tarde a su vida?

Creo que no he tenido mucha suerte. Por ejemplo, en Málaga estuve muy bien, pero descendemos y a lo mejor se pierde un poco de valor. Al salir de Mallorca, a nivel futbolístico, es cuando ya me empiezo a encontrar muy bien. A lo mejor me ha llegado un poco tarde, con 29 años, pero es el momento que más estoy disfrutando de mi carrera. También por lo que me ha costado llegar aquí y estar así. Ahora mismo lo estoy disfrutando mucho.

Físicamente, aún le quedan años...

Es que ahora es cuando mejor me noto a nivel físico. Es verdad que cuanto más juegas, mejor te sientes. Y en ese sentido estoy teniendo la suerte de tener mucha continuidad. Eso hace que esté fresco, con ritmo de competición... Cruzo los dedos, pero creo que me quedan años a este nivel.

La selección, ¿es posible?

Influye mucho el equipo en el que estés. Y ahora mismo hay muchos jugadores por delante de mí. No es algo en lo que piense, aunque sería un sueño. Hace tres años, cuando descendí con el Málaga, era algo impensable.

Febas, durante la entrevista con INFORMACIÓN / Matías Segarra

Cuando echa la mirada atrás, ¿qué recuerdo tiene de sus inicios en el fútbol?

La verdad que desde muy pequeño me recuerdo con un balón. Mi padre me inculcó este deporte porque él era presidente del equipo del pueblo y me llevaba al campo. Desde los cuatro o cinco años yo ya estaba con un balón todo el día, hasta dormía con uno. Luego tuve la suerte de irme para Madrid con 13 años y ya pasé a vivir por el fútbol.

Tenía muy claro que quería ser profesional...

Desde los siete u ocho años. Ya se me veían cosas que a los niños del pueblo no se les veía. Siempre lo tuve muy claro que quería ser futbolista, con un punto bastante obsesivo. Y he tenido la suerte de serlo.

En Madrid, ¿cuándo se da cuenta de que puede vivir del fútbol?

El primer y segundo año era de los jugadores que iba bien, pero no destacaba. Y en cadete de segundo año ya soy de los dos o tres del equipo que llaman para la selección española. El salto definitivo llega en juveniles, pues me suben con los de un año más. No voy a mentir, siempre he creído en mí, en que iba a poder hacer lo que estoy haciendo ahora, pese a las épocas en Mallorca o Málaga...

Pero ahí ya era profesional.

Sí, pero siempre he tenido un techo muy alto, siempre he creído mucho en mí y es verdad que había perdido un poco la esperanza de llegar al punto al que estoy ahora. Por eso lo disfruto más.

¿Va a ser este el mejor Febas?

Espero que no, que haya mejores aún, pero eso está por ver.

¿Objetivos de esta temporada?

A nivel colectivo, sin duda, la salvación. Y a nivel personal, hacerme un nombre en Primera División.

¿Dónde se ve dentro de cuatro o cinco años?

Espero que las piernas aún me ayuden… Me ha costado mucho llegar a este nivel en Primera. He jugado mucho en Segunda. Mucho más que en Primera. Es muy difícil, pero me gustaría jugar más años en Primera que en Segunda.

Siendo tan exigente y ambicioso, ¿cómo lleva el elogio ahora que las cosas le van bien?

Como dices, soy una persona muy exigente, muy poco conformista… Y también tengo una familia que está detrás, que no me deja conformarme. Pienso en ellos, en mis padres, en mi mujer, en mi hijo, en hacer lo mejor para ellos, en seguir mejorando para ellos, para que mi hijo el día de mañana pueda estar orgulloso de su padre. Y tengo en casa gente que me frena cuando a lo mejor me vengo un poco arriba. Si esto me hubiese pasado más joven a lo mejor me lo hubiese tomado de manera diferente, pero ahora intento relativizarlo todo, tanto lo bueno como lo malo. Lo que hemos comentado antes de la pérdida el día de la Real, te rayas, pero tienes que intentar relativizar porque si no este mundo te come la cabeza.

Febas posa en el estadio Martínez Valero / Matías Segarra

¿Se atreve con un pronóstico para el Elche-Real Madrid?

2-1. Que metan Rafa Mir... y Affengruber, en un córner.

¿Y merecerá la pena pagar el precio de la entrada?

Por lo que se va a ver, seguro. Verán a los mejores jugadores del mundo aquí en el Martínez Valero y al equipo de su ciudad intentando dar lo mejor y creo que compitiéndole al Real Madrid de tú a tú.