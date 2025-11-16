A Mendoza le crecen el número de «novias» en la previa del Elche-Real Madrid

Rodrigo Mendoza, actualmente concentrado con la selección española sub-21, no cabe duda de que es, a sus 20 años, una de las perlas del Elche, tanto por su rendimiento inmediato, notable en este intenso inicio de temporada para él, como en el futuro, especialmente de cara a una posible venta.

El crecimiento del centrocampista murciano, al que el mismísimo Pedri ha elogiado y le ha señalado como "el futbolista que más se le parece" en la actualidad, está siendo incuestionable, pese a que en el último mes, tras su regreso del Mundial sub-20 en Chile, el cuerpo técnico del Elche ha querido dosificar, teniendo en cuenta el gran desgaste acumulado que lleva en tres meses de competición oficial.

Un desgaste al que Mendoza no está habituado, ya que por ejemplo venía de no contar con minutos en el tramo final de la 2024-2025, campaña finiquitada con el ascenso a Primera División. Pese a ello, la negociación por su renovación siguió adelante y tras el primer partido de liga se confirmó oficialmente: contrato hasta 2028 y cláusula de 20 millones de euros.

Las "novias" de Mendoza

Una cantidad respetable, pero que no aleja a posibles clubes interesados en hacerse con sus servicios. Real Madrid y Valencia le siguen con especial interés desde hace tiempo, así como otros equipos españoles. El salto a Primera y su estatus de internacional en las categorías inferiores han provocado un traspaso de fronteras en su mercado. En verano ya se habló del interés del Como de Cesc Fábregas y del París FC francés.

La Premier League, con un músculo económico en general más potente que otras ligas europeas, también le lleva siguiendo desde el inicio del curso, con el Arsenal como una de las entidades habituales con ojeadores en el Martínez Valero para estar pendientes de la evolución del murciano.

A ello hay que añadir la oferta rechazada a finales del mercado estival, según informó Marca, procedente del Al-Ittihad de Arabia Saudí, cuyo director deportivo es Ramón Planes, que ocupara el mismo cargo en las oficinas del Martínez Valero durante la compleja temporada 2015-2016, la posterior al descenso administrativo, en Segunda División y con Rubén Baraja como entrenador.

Este mismo domingo, el medio italiano Tuttosport añade un nuevo componente a la ecuación, de alta alcurnia: la Juventus. El periódico, son sede en Turín, es una referencia en lo que respecta a información de la «Vecchia Signora», actualmente entrenada por Luciano Spalletti, tras la destitución hace unas semanas del croata Igor Tudor por el irregular arranque de curso.

Rodrigo Mendoza conduce la pelota ante el marcaje de Eric García y Araujo / Paco Largo/LOF

"La Juventus desafía a los mejores clubes de Europa por una estrella de la liga", titula el medio italiano la información sobre el interés por Mendoza, calificando de "inversión insignificante" los 20 millones de euros a pagar en comparación con el potencial del internacional sub-21.

Mientras tanto, Mendoza sigue con la Rojita, donde fue titular el viernes en la goleada (7-0) a San Marino, partido en el que jugó 69 minutos. Su siguiente reto será Rumanía, este martes; y luego la visita del Real Madrid, precisamente uno de sus pretendientes, el próximo domingo.