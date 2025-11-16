¿Qué fue de los protagonistas del polémico Elche-Real Madrid de 2013?

A una semana del Elche-Real Madrid del próximo 23 de noviembre más de uno y de una habrá aprovechado el fin de semana de descanso en Primera División para hacer memoria y navegar entre sus recuerdos de estos partidos entre franjiverdes y merengues, con mucha historia... y muchas historias.

Y uno de los duelos sin duda con más chispa, por la polémica con la que concluyó, fue el que se disputó en el estadio Manuel Martínez Valero el 25 de septiembre de 2013. ¿Contexto del partido? Jornada 6 entre un Elche recién ascendido, tras un cuarto de siglo de ausencia en la máxima categoría, que todavía no conocía la victoria ese curso; y un Real Madrid que ese verano había despedido a Mourinho y contratado a Ancelotti y que llegaba a la ciudad de las palmeras a dos puntos de los líderes, Barça y Atlético, tras haberse dejado un empate en Villarreal.

Muñiz, al fondo, observa una entrada de Carlos Sánchez a Cristiano Ronaldo / EFE

Cristiano Ronaldo adelantó al Madrid al inicio de la segunda parte y aunque el conjunto dirigido por Fran Escribá no conseguía poner en excesivos apuros la portería defendida por Diego López, el marcador entró totalmente abierto al tramo final. Esperaba un desenlace de locura: en el minuto 91 empató Boakye y en el 95, penalti a favor del Real Madrid.

Un forcejeo a la salida de un córner entre Carlos "La Roca" Sánchez y Pepe en el interior del área franjiverde, con los dos futbolistas agarrándose, fue solventado con el señalamiento de la pena máxima a favor de los visitantes por parte de Muñiz Fernández, árbitro de la contienda. Los sentimientos locales fueron en progresión: incredulidad, enfado y decepción cuando nuevamente Cristiano Ronaldo hizo el 1-2, ya inamovible en el marcador.

Portada de INFORMACIÓN del día siguiente al Elche-Real Madrid de 2013 / INFORMACIÓN

Han pasado 12 años de aquel momento, que levantó mucha polvareda en Elche y en el fútbol español... pero qué ha sido de sus protagonistas:

Pepe : el central portugués del Real Madrid, siempre en el ajo de cualquier polémica, tiró de veteranía y escudo para conseguir un penalti cuando su equipo se veía sin dos puntos en un escenario en teoría accesible. Siguió en la capital de España hasta 2017, ganando tres Champions, entre otros títulos, y luego jugó en el Besiktas y el Oporto. Se retiró en 2024 a los 41 años

Boakye celebra el gol del empate (1-1) ante el Real Madrid en 2013 / EFE