Cómo conseguir gratis la camiseta del Elche con el 10 de Messi
El astro argentino desató la locura en su visita a la provincia de Alicante
Leo Messi, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, visitó Elche la semana pasada y se desató la locura. Centenares de aficionados acudieron a ver al astro argentino ejercitarse con su selección antes de su partido frente a Angola.
Desde que aterrizó en la provincia de Alicante miles de aficionados se agolparon primero en Algorfa, donde entrenaba y se alojaba la albiceleste, y después en el estadio Martínez Valero para ver a Messi y a sus compañeros.
Más de 20.000 aficionados vieron el entrenamiento de la selección argentina con Messi al frente, que agradeció el cariño de toda la afición.
Sorteo de la camiseta de Messi
Para celebrar esta histórica visita al Martínez Valero, el Elche CF ha lanzado el sorteo “Messi x Elche CF” donde se sortea la camiseta oficial del Elche CF con el número 10 de Leo Messi.
Para participar hay que seguir estos tres pasos:
- Sigue al Elche CF en X e Instagram
- Comparte el post oficial del sorteo
- Rellena el formulario disponible en las redes del club al que puedes acceder pinchando aquí. Tendrás que dar tu nombre y apellidos, correo electrónico y teléfono.
El sorteo permanecerá abierto hasta el 30 de noviembre a las 23.59 horas y el ganador se anunciará en los canales oficiales del Elche CF el 1 de diciembre a las 12.30 horas.
