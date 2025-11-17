Cinco jugadores del Elche ya saben lo que es ganarle al Madrid

Se empieza a acercar el final del parón y con ello la vuelta a la rutina. Este regreso a la competición doméstica llevará al Elche a enfrentarse ante uno de los dos cocos del fútbol español. El Martínez Valero será la sede de un nuevo duelo entre franjiverdes y madridistas y pese a que el conjunto merengue es una de las bestias negras de la franja, cinco futbolistas de su actual plantilla ya le han ganado y algunos de ellos, lo han hecho en más de una ocasión.

En la actual plantilla del Elche, dirigida por Eder Sarabia, son dos los futbolistas que han conseguido vencer al Madrid en dos ocasiones. Dos jugadores que transcurren por diferentes momentos de su carrera y que cuentan con un pasado en algunos de los mejores equipos de Europa. Estos son Iñaki Peña y André Silva.

Bellingham controla el balón bajo la mirada de Iñaki Peña en la primera victoria del portero sobre el conjunto merengue. / Juanjo Martín/EFE

El primero, el portero nacido a escasos kilómetros de Elche, ha vencido en dos ocasiones al Real Madrid defendiendo los colores de su gran rival, el Barcelona. Para ver estos dos precedentes no hay que retroceder mucho en el tiempo, pues fue la temporada pasada. Además de ganarle en más de una ocasión, Iñaki Peña tiene un balance favorable con el conjunto merengue, ya que de tres partidos, solo ha caído en uno. La primera victoria llegó el 26 de octubre de 2024 cuando el Barcelona venció por 0-4 en el Bernabéu, mientras que la segunda fue en la final de la última Supercopa de España y contó con un resultado de 2-5 favorable al conjunto culé. En este partido, Peña disputó 31 minutos tras la expulsión de Szczesny.

Por otro lado, André Silva también ha ganado al Madrid en dos ocasiones, pero defendiendo dos camisetas diferentes. Corría el año 2017 cuando el luso recaló en las filas del Sevilla y en la sexta jornada de competición, un Madrid comandado por Sergio Ramos, Bale, Benzema y Modric viajaba hasta el Sánchez Pizjuán. El resultado fue de 3-0 favorable al conjunto local y en ese triunfo, buena parte de culpa la tuvo André Silva. El ahora delantero del Elche fue la principal estrella del choque al firmar un doblete en los primeros 20 minutos de partido.

Victoria en Champions

Hace poco más de tres años, con André Silva en las filas del Red Bull Leipzig se enfrentaron alemanes y madridistas en Champions League. Era la fase de grupos y el primer enfrentamiento se saldó con triunfo merengue en el Bernabéu por 2-0, pero la vuelta, en tierras sajonas, fue completamente distinta. El Leipzig venció por 3 a 2 con un André Silva que disputó un total de 69 minutos.

Iñaki Peña y André Silva no son los únicos, pues otros tres jugadores de este Elche también saben lo que es ganarle al Real Madrid. El más reciente es Héctor Fort. El canterano del Barcelona, hace poco más de seis meses, venció al conjunto dirigido por Ancelotti en aquel entonces con un resultado de 4-3. Fort disputó 13 minutos tras sustituir a Eric García y ese fue su único precedente ante el Madrid, por lo que hasta el momento, solo conoce la victoria frente al conjunto merengue.

Adrià Pedrosa es otro que puede decir que le ha ganado al Madrid por lo menos una vez en su vida. Fue el tres de octubre de 2021 con la elástica del Espanyol. El conjunto perico venció al merengue por 2 a 1 en la octava jornada y el ahora lateral del Elche disputó el partido en su totalidad.

Rafa Mir celebra junto a Hugo Duro su última victoria en el Bernabéu. / Chema Moya/EFE

El último de los jugadores del Elche que le ha ganado al Madrid es Rafa Mir. A lo largo de su carrera se ha enfrentado en ocho ocasiones a los blancos con tres camisetas diferentes y en una de ellas consiguió vencer. Fue la temporada pasada en las filas del Valencia con un resultado de 1-2 en el Bernabéu. En aquel partido Rafa Mir disputó 31 minutos tras sustituir a Umar Sadiq.

Además de ganarle la temporada pasada, Rafa Mir también sabe lo que es marcarle al Madrid. Lo ha hecho en dos ocasiones y ambas con el escudo del Sevilla en el pecho. El primer gol fue en la 2021-2022 en un Madrid 2-1 Sevilla y el segundo fue en la 22-23, en otra derrota por 1 a 2 en el Sánchez Pizjuán.