El mensaje de Febas al Elche sobre su renovación: "No sé si el club me valora igual que yo..."

La renovación de Aleix Febas, que concluye su vinculación con el Elche el 30 de junio de 2026, es una de las carpetas urgentes que Christian Bragarnik tiene encima de la mesa de su despacho, a tratar de encaminar, a ser posible, antes del próximo 1 de enero, momento en que el futbolista será libre para firmar un nuevo contrato con cualquier club para la próxima temporada.

De momento, según reconoce el propio futbolista, no ha habido ningún contacto para negociar su continuidad en el Elche, aunque hay prevista una reunión en breve. «No sé muy bien la idea que tiene el club conmigo, si quieren que siga, si no, cómo de valorado me tienen o si están en la misma onda que yo, de cómo creo que me tengo que valorar a mí mismo», explica Febas en una situación que, escuchando su versión, resulta sorprendente que esté tan poco avanzada.

En busca del mejor contrato

«¿Un porcentaje de posibilidad de continuar? De momento no lo puedo decir porque no lo sé», agrega Febas. Al ser cuestionado sobre si lo económico va a ser un aspecto fundamental, a sus 29 años el leridano se muestra directo y sincero: «Creo que este puede que sea el mejor contrato que vaya a firmar en mi carrera, por el estado futbolístico con el que estoy jugando en Primera. Puede ser la oportunidad de firmar un buen contrato que quizás no me resuelva la vida, pero que me ayude bastante, tanto a mí como a mi familia».

Aleix Febas posa con un balón oficial de la liga española en el centro del campo del estadio Manuel Martínez Valero. / Matías Segarra

En su mensaje, Febas no cierra, ni muchísimo menos, la puerta a seguir. De hecho el Elche va a ser su primera opción... siempre que se sienta querido por el club comandado por Bragarnik. «El futbolista que te diga que no valora lo económico, te miente. Yo aquí no voy a engañar a nadie. Creo que lo económico es muy importante, pero si tuviera que perder un poco de dinero por seguir aquí, puede ser que lo haría», zanja.