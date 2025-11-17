Nace la Peña Franjiverde de La Marina

Desde hace varios días, el Elche cuenta con una nueva peña en su Federación. La Peña Franjiverde de La Marina se presentó oficialmente la semana pasada, en un acto que contó con la presencia de Josan Ferrández, jugador del Elche, y Alexandra Jaquet, jugadora del Elche. Al acto de la inauguración oficial de la peña, que cuenta con más de 140 miembros oficiales, también acudieron varios veteranos del club como Óscar Díaz, Fernando Fajardo o el ahora entrenador del Eldense Claudio Barragán.

Claudio, Díaz, Fajardo y Jacquet posan con sus camisetas de la Peña Franjiverde de La Marina. / Beatriz Amorós

"La Peña Franjiverde de La Marina nació como una iniciativa mía. Siempre he sido muy aficionada al fútbol y, al ver que cada vez éramos más vecinos de La Marina siguiendo al Elche, decidí organizar una reunión y plantear la idea de crear una peña. Lo que empezó como un proyecto pequeño y familiar ha crecido muchísimo, y hoy realizamos numerosas actividades, especialmente con los niños", aclara a este medio la presidenta de la peña, Laura Candela.

La sede de la Peña Franjiverde de La Marina será la Cafetería Caribe y el logo está insipirado en el primer escudo que tuvo el Elche, además de tener detalles representativos de La Marina como la Iglesia de El Molar. Fue diseñado por Borja Guilló, uno de los peñistas.