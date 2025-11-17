Sarabia y Xabi Alonso: un derbi en los banquillos del Elche-Real Madrid

Recién estrenado el año 1979, Real Sociedad y Athletic se enfrentaron en un gélido derbi en San Sebastián. Era el primero de Sarabia, joven valor del Athletic. Enfrente, entre otros, tenía a Alonso, curtido centrocampista ya de la Real, casi un lustro mayor. Este domingo, 46 años después, los hijos de aquellos dos futbolistas (Eder y Xabi) se enfrentarán en el estadio Manuel Martínez Valero. No lo harán sobre el césped sino desde los banquillos. Un duelo que pasa de generación. La escuela vasca, siempre prolífica en entrenadores, midiendo a dos de sus representantes de 2025.

Aquellos enfrentamientos entre los padres, Manu y Periko, se produjeron en un contexto de máxima rivalidad, no solo de carácter regional. Real Sociedad y Athletic, en aquella época, peleaban por el título de liga. De hecho, entre 1981 y 1984 ambas entidades se repartieron cuatro campeonatos de manera consecutiva, dos para cada una, las primeras para los donostiarras, con Periko Alonso como referente en la medular, y las postreras para los vizcaínos, con Sarabia de estilete ofensivo.

Entre el mencionado primer duelo, de 1979, y la última vez que Manu y Periko se vieron las caras sobre un terreno de juego, en 1988, se produjeron un total de 20 enfrentamientos. El padre del actual entrenador del Elche los jugó todos con la misma camiseta. El del madridista, además de con la de la Real, lo hizo con las de Barça y Sabadell. El balance global fue de diez victorias para Periko, cuatro para Manu y seis empates.

Manu Sarabia, en un partido con el Athletic / Levante

Alirón de Alonso ante Sarabia

Quizás el enfrentamiento más icónico de todos ellos fue el del 25 de abril de 1982. A las puertas del Mundial de Naranjito, la Real Sociedad recibió al Athletic en la última jornada de liga... con el título en juego. Los blanquiazules tenían un punto de ventaja sobre Real Madrid y Barcelona, que esperaban un pinchazo en el derbi vasco para asaltar la primera posición. Este no se dio, ya que la Real Sociedad ganó en el vetusto Atocha (2-1) y cantó el alirón, segundo consecutivo, ante su eterno rival. Ese mismo verano, Periko cambió su indumentaria a las rayas azulgranas.

Aquella década de rivalidad parecía que podía tener continuidad en los banquillos, pues los dos exfutbolistas continuaron ligados al fútbol como entrenadores, aunque finalmente ninguno de ellos tuvo una extensa trayectoria en esta profesión. De hecho, Manu y Periko solo coincidieron en la misma categoría en una temporada, la 1995-1996, en Segunda División, con el filial del Athletic y el Eibar, respectivamente.

Periko Alonso, durante su etapa como entrenador del Hércules / Carratalá

Aquellos dos encuentros terminaron en tablas: 1-1 en Ipurúa con dos goles de penalti y dos expulsados, uno por bando; y 0-0 en el vivero de Lezama. Ahí, tanto Eder como Xabi ya eran dos adolescentes que posiblemente verían aquellos partidos y ambicionaban continuar con el legado de sus padres.

Sin embargo, el siguiente capítulo de los duelos entre los Sarabia y los Alonso tuvo que esperar. Xabi llegó a la élite como futbolista, pero Eder no. Ya como técnicos, el primero en el filial de la Real y el segundo en el Andorra, el único duelo previo al del domingo entre ambos tuvo toda la emoción posible.

Segundo duelo

Mayo de 2021. Promoción de ascenso a Segunda División. Estadio Francisco de la Hera, en Almendralejo, a partido único. Este fue el contexto en el que se midieron los equipos de Eder Sarabia y Xabi Alonso, en un encuentro que se llevó el filial donostiarra en la prórroga, dando el primero de los dos pasos necesarios para ascender a la categoría de plata. Sarabia y el Andorra lo harían un año después.

Desde entonces, Eder y Xabi han continuado sus respectivos caminos por el mundo de los banquillos. Uno ha acabado como líder del proyecto en el Elche de Christian Bragarnik. El otro, tras ganar la liga alemana invicto con el Bayer Leverkusen, es la apuesta de Florentino Pérez para volver a hacer al Madrid campeón de la Champions League, la obsesión única de la entidad.

Sarabia y Alonso son dos representantes de la escuela de entrenadores vascos que cuenta con numerosos representantes en la élite del fútbol nacional y europeo. A ellos se les pueden añadir Unai Emery, Andoni Iraola, Mikel Arteta, Julen Lopetegui, Imanol Alguacil, Jagoba Arrasate, José Luis Mendilibar o Ernesto Valverde.

Personalidad, dominio y propuesta ofensiva. Son características que unen las ideas de Eder y Xabi, que se confrontarán este domingo en el estadio Martínez Valero, escenario ideal para ponerlas en práctica. Un duelo táctico que promete tanto como aquellas batallas que iniciaron Manu y Periko allá por 1979, hace casi medio siglo. Era otra época y otro fútbol. También otras personas. Aunque algo se mantiene en esta especie de derbi: el apellido y, por consiguiente, el «ADN Fútbol».