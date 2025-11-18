¿Bota de oro contra Zamora de plata en el Elche-Real Madrid?

Se avecina un gran reto para el Elche de Eder Sarabia y no hay duda que será uno de los más complejos hasta el momento. Este próximo domingo a las nueve de la noche, el Martínez Valero será testigo de una batalla entre franjiverdes y merengues, en la que la franja intentará lograr una proeza que por el momento solo han conseguido tres equipos en el continente. Liverpool, Atlético de Madrid y Rayo Vallecano han sido los únicos conjuntos capaces de puntuar o ganar al Real Madrid de Xabi Alonso. Una pequeña lista en la que seguro Eder Sarabia sueña con poder estar.

Caprichos del destino, el próximo domingo se podría vivir un duelo con dos de las grandes figuras de la temporada pasada en el fútbol español. El Bota de oro, por un lado, y el Zamora de Segunda División por otro. Uno en cada equipo. Kylian Mbappé por parte del Madrid y Matías Dituro por parte del Elche. El francés, si su tobillo se lo permite, liderará a los suyos otra jornada más, mientras que por parte del conjunto franjiverde, el debate de la portería sigue más abierto que nunca y la presencia del guardameta argentino será una incógnita hasta las horas previas al encuentro.

Dudas en la portería

Cuando parecía que la portería empezaba a decantarse por Iñaki Peña, apareció el mejor Dituro para seguir alimentando las dudas. El portero alicantino, muy del gusto de Eder Sarabia, había disputado seis de los últimos siete partidos en liga antes del duelo ante la Real Sociedad. En este periodo de tiempo, Dituro fue relegado momentáneamente a la Copa y disputó el duelo ante Los Garres, por lo que la titularidad de Iñaki Peña en liga empezaba a tomar color. Nada más lejos de la realidad, el actual Zamora de Segunda División dio un golpe sobre la mesa ante la Real Sociedad y demostró el nivel que atesora.

Seguro con el balón en los pies y ágil parando balones, Dituro dió una exhibición en el Martínez Valero y solo Oyarzabal de penalti pudo batirlo. La afición así se lo reconoció y pidió su titularidad más asiduamente. Sin embargo, Iñaki Peña no se lo está poniendo fácil a Eder Sarabia y también está cuajando grandes partidos cuando llega su oportunidad. Ante Espanyol y Barcelona, pese a salir derrotado, firmó varias paradas de mérito que evitaron un traspié más holgado. De hecho, justo así lo reconoció el propio técnico tras caer en Cornellà.

Mbappé celebra junto a sus compañeros la clasificación para el Mundial. / EFE

Por parte del actual Bota de oro, su presencia el domingo tampoco se puede confirmar con total exactitud. Kylian Mbappé, tras certificar la presencia de Francia en el próximo Mundial, fue liberado de la concentración gala tras volver a notar unas molestias en el tobillo que también le apartaron en el duelo del Madrid ante el Villarreal. Esto hizo saltar todas las alarmas en Valdebebas, pero, pese a no ser lo ideal, no parece que el astro francés tenga una lesión seria que le impida ser de la partida ante el Elche.

Otra duda respecto al partido del próximo domingo aparece en la figura de Pedro Bigas. El capitán de la franja se retiró con molestias ante el Barcelona y no pudo disputar ningún minuto ante la Real Sociedad, pese a no estar descartado totalmente. La presencia del central sigue en duda y este martes ha pisado césped. La franja, pese a contar con un gran Víctor Chust, tendría que presentarse ante una de las mejores delanteras del mundo sin uno de sus principales estandartes defensivos.