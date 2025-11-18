Rafa Mir y Héctor Fort firmarán autógrafos este miércoles en Elche
Los futbolistas compartirán un momento con los aficionados que se acerquen por la tarde a las instalaciones de VegaFibra
Los aficionados del Elche CF tendrán la oportunidad este miércoles de conocer a dos futbolistas franjiverdes: Rafa Mir y Héctor Fort. Ambos participarán este 19 de noviembre en un acto de firmas de 18.00 a 19.00 horas en la calle Jorge Juan, 14, días antes de uno de los partidos más esperados de la temporada el Elche - Real Madrid.
Los futbolistas compartirán un momento agradable con los aficionados y estamparán su firma a los franjiverdes que se acerquen a una de las nuevas oficinas de VegaFibra, patrocinador principal del Elche CF.
