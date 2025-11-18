Las primeras 65.000 pesetas del Real Madrid al Elche

Una treintena de futbolistas han defendido los escudos de Elche y Real Madrid a lo largo de la historia. Todo tuvo un inicio, en tiempos pretéritos, de los que ya quedan pocos supervivientes. Pioneros que rompían fronteras en clubes que todavía estaban escribiendo las primeras líneas de sus imponentes crónicas de vida. En el caso de la entidad capitalina, la más exitosa del balompié.

Pepe Bañón (Alicante, 1922) fue el primer jugador del Elche que traspasó esa mencionada frontera, fichando por el Real Madrid en 1943 y convirtiéndose, además, en el primer internacional español absoluto nacido en la provincia. Fue un guardameta que militó en la entidad madridista siete temporadas, hasta que una lesión pulmonar le obligó a regresar a su tierra en 1950 para apurar sus días bajo palos en el Alicante, antes de colgar los guantes y pasar a entrenar al propio equipo celeste.

Descartado por el Hércules

Bañón llegó al Elche en 1940, en Tercera División, procedente de un Hércules donde estaba a la sombra de José Pérez. Previamente había ido creciendo, como futbolista y persona, en el Gimnástico Carolinas, el Benalúa y el Estrella de Alicante. Con la franja ascendió a Segunda División y despertó el interés de los ojeadores del Madrid por recomendación de Hilario Marrero, que estaba en las filas ilicitanas tras haber pasado previamente por el Real Madrid antes de la Guerra Civil.

Bañón, durante su etapa en el Elche / Cátedra Pedro Ibarra

A los emisarios merengues les bastó con verle en un duelo contra el Levante para decidirse a pagar 65.000 pesetas de la época por su traspaso al Elche. En el Madrid se ganó el apodo de «Gato Félix» principalmente por su agilidad, a lo que añadía sentido de la colocación y valentía en las salidas. Era un cancerbero de actuaciones espectaculares, de los que despertaba pasión en las gradas. En sus siete años en el Real Madrid disputó 159 partidos oficiales y ganó dos Copas del Generalísimo y una Copa Eva Duarte. Además, fue el portero menos goleado en la temporada 1945-1946, lo que le valió para alcanzar la internacionalidad.

Internacional con España

Bañón defendió el marco de España solo en un partido, el 26 de enero de 1947 contra Portugal en Lisboa (4-1), la primera vez que los lusos derrotaron a los españoles. El alicantino salvó una goleada mayor, se lesionó en la acción del 2-1 y se tuvo que retirar al inicio de la segunda parte. Compartió equipo con Telmo Zarra, César Rodríguez y «Piru» Gainza, entre otros.

A los 27 años y consolidado entre los mejores del país, sufrió una lesión pulmonar (pleuresía) tras un choque con un futbolista del Sevilla en una de sus típicas acciones en las que tiró de valentía.

Con el tiempo quedó la leyenda de Bañón, que por ejemplo fue el primer portero del Real Madrid en lucir el dorsal 1 en la espalda, ya que su etapa allí coincidió con la instauración en nuestro país de la numeración en las equipaciones para distinguir mejor a los futbolistas sobre el terreno de juego.

Vida familiar en Alicante

Una vez retirado, Pepe Bañón pasó a ser entrenador, aunque el gusanillo de seguir desde la banda el deporte que se había visto obligado a abandonar de manera prematura le duró poco. Se fue desentendiendo y pasó a centrarse en su negocio familiar: una carnicería en el Mercado Central de Alicante.

Noticia en INFORMACIÓN del fallecimiento de Pepe Bañón en 1987 / INFORMACIÓN

Bañón se casó con su novia de toda la vida (Maruja), celebración a la que acudieron Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid, y Guillermo Eizaguirre, seleccionador nacional, que fue su padrino de boda. Formó una familia numerosa, ya que tuvo hasta seis hijos, y su hermano Francisco fue árbitro en Primera División (1958-1962 y 1964-1965).

Este destacado portero, que primero quiso ser delantero, siendo descartado por su entrenador en categorías inferiores, acabó por convertirse en un pionero del franjiverdismo y del fútbol alicantino. Pepe Bañón falleció en abril de 1987 a los 65 años, de una larga enfermedad. En el recuerdo quedan aquellas 65.000 pesetas que el Real Madrid pagó al Elche por hacerse con sus servicios en la década de los 40, pero sobre todo aquellos vuelos que provocaron admiración no solo en los campos de la terreta sino en los de todo el país.