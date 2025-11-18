Mendoza regresa a Elche con dos victorias... y un pretendiente muy serio

Rodrigo Mendoza regresa a Elche de su convocatoria con la selección española sub-21 con dos partidos más en sus piernas, ambos saldados con victoria, ante San Marino (7-0) y Rumanía (0-2) y, sobre todo, con un equipo que durante estos días ha aumentado su seguimiento de cara a una posible contratación en el futuro.

Mendoza jugó este martes 83 minutos en Sibiu, partido en el que el combinado dirigido por David Gordo se impuso con goles de Gonzalo García y Fresneda, para dar un nuevo paso hacia la clasificación para la fase final del Europeo de la categoría, que se disputará en 2027.

Previamente, España derrotó sin problemas en Lugo a la débil San Marino, en una goleada en la que participó Mendoza con una asistencia, la del segundo tanto de la Rojita. El combinado nacional es líder de su grupo con pleno de triunfos y todo apunta a que no tendrá problemas para pelear por el título dentro de dos veranos.

El Madrid, ya en el horizonte

Ahora, el murciano se reincorporará a la dinámica de trabajo del Elche para preparar el partido del domingo contra el Real Madrid. Todo apunta a que lo hará el jueves. Mendoza regresa, además, con la noticia de que un nuevo equipo ilustre anda tras sus pasos. Al interés que ya desperaba en el propio Madrid, el Arsenal, el Valencia o el Como se añade ahora la Juventus de Turín.

El club italiano, el más laureado de su país y referente europeo en varios momentos de la historia del fútbol, busca un perfil de sus características para reforzar su plantilla, joven y con calidad, que sea capaz de marcar diferencias en la medular. La cláusula de 20 millones de euros no es un gran impedimento, aunque en principio no se valora realizar dicho desembolso sino que se le está realizando seguimiento al futbolista.

Rodrigo Mendoza, con el puño en alto tras superar una eliminatoria en el Mundial de Chile. / RFEF

Con su regreso a Elche, el mismo continuará en los partidos de aquí a Navidad, el primero de ellos el del Real Madrid. En enero, los italianos decidirán si van a por todas a por Mendoza, siendo conscientes de que no son los únicos interesados y de que es posible que tengan que adelantar lo máximo posible su contratación si quieren realizar este fichaje de cara al futuro.