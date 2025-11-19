Bigas entrena con el grupo y apunta al Elche-Real Madrid

El Elche, salvo contratiempo a lo largo de la segunda parte de la semana, podrá contar con su capitán para recibir al Real Madrid este domingo (21 horas), en el estadio Martínez Valero. Tras dos semanas de recuperación, Pedro Bigas está recuperado de su lesión en los isquiotibiales. El central de 35 años se perdió por impedimento físico el tramo final del partido frente al FC Barcelona (2 de noviembre) y no entró en la convocatoria contra la Real Sociedad (9 de noviembre).

Después de emplearse a fondo en su recuperación, acudiendo a las instalaciones del club a tratarse incluso el pasado lunes, en un día libre para el resto de la plantilla, Bigas está listo para volver a la lista de convocados de cara al domingo. En la sesión de este miércoles, ha saltado al Díez Iborra junto a sus compañeros y ha completado la sesión con aparente normalidad. Que sea titularidad dependerá de su evolución con el pasado de los días, con Víctor Chust, que sigue ejercitándose con hombrera, como principal alternativa para acompañar a David Affengruber en el centro de la zaga.

Tres ausencias ha tenido el entrenamiento dirigido por Eder Sarabia. Rodrigo Mendoza, Josan Ferrández y John Chetauya no han saltado al campo de entrenamiento franjiverde por distintos motivos. Según el club, Josan y John se han quedado en el gimnasio. No se ha detallado si su ausencia en el entreno se debe a molestias físicas o si simplemente han completado un entrenamiento individual distinto, por lo que su presencia en el partido frente al Real Madrid podría peligrar.

A la espera de Mendoza

La otra gran ausencia del entrenamiento matinal, que arrancó a las 10:45 horas y tuvo 15 minutos de acceso para los medios de comunicación, fue la del mediapunta Rodrigo Mendoza. El futbolista del Elche finalizó ayer martes su concentración con la selección española sub-21, con un bagaje de dos victorias frente a San Marino (7-0) y Rumanía (0-2) y un total de 152 minutos sobre el terreno de juego. El "30" franjiverde regresará a España a lo largo de este miércoles y el cuerpo técnico cuenta con él para la sesión de mañana jueves, por lo que completará tres entrenamienos con el grupo antes de volver al escaparate mundial para medirse a uno de sus muchos pretendientes, el Real Madrid.