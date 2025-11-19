El Elche lanza 'Vuelve corazón franjiverde', un documental que repasa el ascenso del club a Primera División

El Elche ha comunicado este jueves el lanzamiento oficial de 'Vuelve corazón franjiverde', un documental que, según ha informado el club, repasará "desde dentro y con un enfoque emocional" la consecución del ascenso a Primera División logrado la temporada pasada. Contará con imágenes inéditas y el testimonio de parte de la plantilla, el cuerpo técnico y la propiedad de la entidad franjiverde.

Será este jueves 20 de noviembre, a partir de las 20 horas, cuando se celebre el estreno del documental en los Cines ABC del Centro Comercial L'aljub, en una sesión a la que solo se podrá acceder mediante invitación. La premiere contará con la presencia de los jugadores del primer equipo, directivos, patrocinadores, personal del club e invitados institucionales. Por su parte, el público general deberá de esperar al 25 de diciembre para poder disfrutar de 'Vuelve corazón franjiverde' en la gran pantalla.

El documental, que lleva rodándose desde verano, está producido por ‘39 Escalones Films’ y ‘New Drama Producciones’. Es dirigido por Toni Bestard, tres veces nominado a los Premios Golla. "Aportará una narrativa íntima, cercana y cinematográfica a un relato que ya forma parte de la memoria colectiva del franjiverdismo", ha indicado el Elche en sus canales oficiales.