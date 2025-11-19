Así ganó el Elche al Madrid: seis partidos para creer en blanco... y verde

Elche y Real Madrid se han enfrentado en 53 ocasiones en partido oficial. El resultado más habitual, no sorprenderá demasiado, ha sido el triunfo blanco (35 veces). Ese peso histórico se podría notar este domingo cuando se produzca el enfrentamiento número 54. Sin embargo, hubo seis partidos en los que los ilicitanos consiguieron trazar un brochazo verde, a semejanza de su franja, en el imaginario lienzo que se compondría con estos duelos. Motivos para creer.

La grada de Altabix, eufórica, celebra el triunfo ante el Real Madrid en 1973 / Perfecto Arjones

Esos seis encuentros se jugaron en la ciudad de las palmeras. Solo uno de ellos, el último, en el recinto actual, el Martínez Valero, por entonces, hace 47 años, conocido como Nuevo Estadio. Y en cinco de las seis ocasiones, como ocurrirá en esta, el Real Madrid afrontaba el envite como líder de Primera División.

De Lezcano a Curro, en los 60

La primera alegría histórica en los Elche-Real Madrid se produjo el 22 de septiembre de 1963, cuando los franjiverdes se impusieron por 2-0, con goles del recientemente fallecido Lezcano y de Oviedo. El paraguayo siempre recordaba que enfrentarse al Madrid era como jugar un Mundial y que la emoción de ganarles le dejaba varios días sin dormir.

Marcial remata, ante Pirri, en el partido de 1966 / Perfecto Arjones

Una vigilia que junto a los Vavá, Marcial, Asensi, Iborra y compañía tuvo que pasar en varias ocasiones en la mejor etapa de la historia de la centenaria entidad. Precisamente este último, Iborra, es el que más victorias ha celebrado contra el Madrid con la franja en el pecho, un total de cuatro. La segunda se produjo el 20 de febrero de 1966, gracias a un solitario tanto de un crío de 19 años, Marcial Pina, que sin saberlo iba a ser su último con el club que le abrió las puertas del Espanyol, el Barça, el Atlético de Madrid y la selección.

Gol de Heredia al Real Madrid en 1973 / Perfecto Arjones

La tercera, con Asensi supliendo a su ídolo Marcial en la medular, llegaría el 6 de abril de 1969. Mismo marcador que tres años antes (1-0), con una diana de Curro que tumbaba a un hasta entonces imbatible Real Madrid, que no había perdido ningún encuentro en liga aquel curso. Era la antepenúltima jornada de una temporada en la que los franjiverdes disputarían el partido más importante de su historia: la final de Copa.

Triunfos en los 70

Al 1-0 siguió abonado el Elche en sus dos siguientes triunfos contra el Madrid, ya en la década de los 70. Estos se produjeron el 2 de diciembre de 1973, con gol de «Milonguita» Heredia y el 6 de abril de 1975 con otro argentino, Gómez Voglino, como héroe.

Félix Palomares, autor del 3-1, pugna con Juanito en 1978 / Perfecto Arjones

De la última machada ha pasado casi medio siglo. El 5 de marzo de 1978 el Elche derrotó por 3-1 al Real Madrid con Trobbiani, campeón mundial en 1986 junto a Maradona, como MVP. Los goles los pusieron Antón, nuevamente Gómez Voglino y Félix Palomares, contrarrestando el de Roberto Martínez, que llegó a igualar la contienda. 47 años después, la siguiente página épica franjiverde sigue esperando a ser escrita.