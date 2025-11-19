¿Quién llega mejor al Elche-Real Madrid?

Una vez pasado el parón FIFA de selecciones, vuelve la liga con el duelo entre Elche y Real Madrid del domingo como cita estelar del fin de semana. Momento de medir, una jornada más, el momento de los franjiverdes, que llevan cinco partidos sin ganar, aunque sin dejar de lado las buenas sensaciones generales, ante un líder que presenta más dudas en su juego que en sus números.

Pese a la diferencia en la tabla (16 puntos) y en el presupuesto (muchísimos millones de euros), sobre el césped del Martínez Valero se espera un duelo de tú a tú. Eder Sarabia no piensa renunciar al estilo de su proyecto. Ya envió un mensaje a navegantes en Montjuïc, cuando pese a perder consiguió arrebatarle el balón al Barcelona. Con matices, el planteamiento este fin de semana será el mismo. Toca defender un fortín que nadie ha asaltado hasta el momento. Ni los recién ascendidos (Levante y Oviedo), ni rivales de la zona noble (Betis, Celta, Athletic y Real Sociedad).

El juego propositivo, de alta presión, toque y dominio tratará de imponerse a un Real Madrid que con Xabi Alonso está consiguiendo, hasta el momento, mejores números que sensaciones. No del todo por mal juego sino por falta de esa chispa que parecía iba a aportar el preparador tolosarra a su llegada, como se le viera en Alemania con el Bayer Leverkusen. Un libreto distinto al de su predecesor, Carlo Ancelotti.

Eder Sarabia y Xabi Alonso, entrenadores de Elche y Real Madrid / ECF/Agencias

Hasta el momento, los blancos transmiten sensación más de equipo serio que alegre, con dos tropiezos muy graves en partidos de alta tensión (Atlético de Madrid y Liverpool) y un importante chute de confianza el día del Clásico. Llegaron a abrir una ventaja de ocho puntos con el Barça, precisamente tras ganar al Valencia y antes de que los azulgranas recibieran al Elche, renta que ha quedado acortada a tres puntos tras su empate en Vallecas previo al parón de selecciones.

Parón FIFA, bajas y dudas

Esa jornada sin goles contra el Rayo seguramente hará que los madridistas salten al césped del Martínez Valero sin ese puntito de exceso de confianza que a los franjiverdes posiblemente les hubiera venido bien: colchón con su rival directo por el título + posible «virus FIFA». Cierto es que Sarabia, a diferencia de Alonso, ha podido trabajar prácticamente con todos sus efectivos, excepto el internacional sub-21 Mendoza, durante dos semanas enfocado en el choque del domingo. Sería clave refrendar eso en el campo.

En bajas y dudas también será importante medir a los dos conjuntos. La incógnita más importante para el Elche es la de su capitán, Pedro Bigas, pieza clave en el eje de la defensa, pese a que el buen rendimiento de Víctor Chust suavizó su ausencia contra la Real Sociedad. El balear se retiró con molestias contra el Barça y fue baja ante los donostiarras. Lleva tiempo trabajando para llegar al duelo contra el líder. El lunes se ejercitó en día libre y martes y miércoles ya ha pisado césped. En la última sesión hizo gran parte con el grupo, aunque también realizó trabajo específico al margen de sus compañeros.

Pedro Bigas ríe durante un entrenamiento junto a Jon López, segundo entrenador, y Jon Pascua, miembro del cuerpo técnico. / ECF / Jesús Hernández

John y Josan, que se quedaron en el gimnasio, deberían mejorar en los próximos días y llegar al domingo, con más dudas en el caso del crevillentino. En el bando contrario, Xabi Alonso recibió la mala noticia de la lesión de Militao con su selección en el amistoso contra Túnez, por lo que no podrá contar con el central, que precisamente fue el encargado de evitar, con un gol en el descuento, un triunfo del Elche en el Bernabéu en la temporada 2021-2022. En la enfermería madridista están también Carvajal, Rudiger, Mastantuono, Courtois, Fede Valverde, Huijsen y Tchouameni, con mayor o menor gravedad.

El público y la historia

Otro factor será el público. Asunto polémico desde hace semanas por el precio de las entradas, el Martínez Valero apunta a lleno. El día del partido se comprobará sin con excesiva presencia de madridistas, como ocurrió en la última visita blanca, allá por 2022; o si la evolución a nivel social del Elche en los últimos tiempos permite a los futbolistas dirigidos por Sarabia sentirse plenamente arropados, como ocurriera en las seis ocasiones, de 53 enfrentamientos, en las que los ilicitanos han derrotado al Madrid en su historia.

Todas fueron en la ciudad de las palmeras, cinco en Altabix y una, la última, hace 47 años (1978), en el recinto actual, cuando todavía se le conocía como Nuevo Estadio. Entonces el Elche ganó 3-1, con Trobbiani como MVP y Antón, Gómez Voglino y Félix Palomares como goleadores. La primera llegó en 1963 (2-0), con tantos del recientemente fallecido Lezcano y de Oviedo.

La grada de Altabix, eufórica, celebra un gol ante el Real Madrid en 1973 / Perfecto Arjones

Entre medias, una sucesión de victorias por la mínima (1-0), en 1966, con un jovencísimo Marcial como verdugo madridista; en 1969, con Curro rompiendo la imbatibilidad aquella temporada del Real... en la antepenúltima jornada; en 1973, con «Milonguita» Heredia como héroe y en 1975, con una diana de Gómez Voglino. En cinco de estos seis partidos, el Real Madrid llegó líder, como ahora. Ejemplos que sirven para creer en que la hazaña es posible y en que, pese a la mencionada diferencia de puntos y dinero, los dos equipos no llegan en momentos de forma tan diferentes al envite.