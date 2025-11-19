Habrá lleno en el Elche-Real Madrid: consigue las últimas entradas disponibles

El Elche se prepara este domingo para acoger en el estadio Manuel Martínez Valero un ambiente de gala de cara a la visita del Real Madrid, líder de Primera División, pese a la polémica generada por los altos precios de las entradas, especialmente para los abonados de la entidad ilicitana.

Ello no va a ser impedimento para que el coliseo franjiverde se llene, con una cifra en torno a las treinta mil personas en su interior. Hay que recordar que el aforo oficial del Martínez Valero es de 31.388 aficionados, aunque entre la reforma que se está llevando a cabo y los asientos que quedan libres por cuestiones de protocolo y seguridad, la misma será algo inferior.

La previsión del mencionado lleno ha hecho que el Elche vaya a poner a la venta, de manera online en su web oficial, este jueves a partir de las 11 horas las últimas entradas disponibles para el partido contra el Real Madrid.

Las gradas de preferencia del Martínez Valero, repletas para ver a Messi. / Áxel Álvarez

Las mismas, según ha informado el propio Elche, corresponden a cupos que permanecían bloqueados por motivos operativos. Algunas de estas entradas son de visibilidad reducida, circunstancia que estará claramente indicada durante el proceso de compra, según el Elche.

La duda sobre la cantidad de aficionados del Real Madrid que vayan a "invadir" el Martínez Valero no se disipará hasta el mismo día del partido, aunque es probable que se repita una imagen similar a la de hace tres temporadas. En la entidad confían en que el ascenso, el buen inicio de temporada y el crecimiento a nivel social del Elche en los últimos años ayuden a que, pese a la presencia de un alto número de seguidores visitantes, los futbolistas dirigidos por Eder Sarabia se sientan tan arropados como suele ocurrir habitualmente.