El seleccionador de Portugal abre una puerta a André Silva para ir al Mundial

El máximo goleador de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo; el vigente campeón de la Champions con el Paris-Saint Germain, Gonçalo Ramos; y un delantero centro más. El seleccionador de Portugal, Roberto Martínez, tras clasificar a Portugal al Mundial del próximo verano como primera de grupo, ya vislumbra su convocatoria para la cita... y pretende alistar a un tercer "9" de cara al torneo.

Martínez apuesta por añadir a la experiencia de Ronaldo y la velocidad de Ramos una alternativa adicional en la punta de ataque. Así lo explicó en sala de prensa, tras sellar el billete para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos.

"Después de reflexionar, estamos pensando lo que podríamos hacer. Como bien sabéis, en la posición de lanza de punta (delantero centro) hemos venido trabajando con Cristiano Ronaldo, con Gonçalo Ramos y con Diogo Jota. Este último para nosotros es una referencia. Sabemos que está con nosotros y vamos a intentar dar todo para conseguir su sueño, que era ganar el Mundial", dijo Martínez, en declaraciones recogidas por el medio portugués A Bola, sobre su intención de brindar a Diogo Jota, fallecido trágicamente en un accidente de coche, la primera Copa del Mundo en la historia de Portugal.

Roberto Martinez junto a Cristiano Ronaldo. / AP Photo

"Necesitamos a otro atacante. Y para elegirlo, tenemos ahora mismo tres opciones", añade el entrenador de origen español pero ahora seleccionador del combinado luso. En primer lugar, hizo referencia a Joao Paulo Dias 'Paulinho', delantero de 33 años que actualmente es compañero del exfranjiverde Mourad en el Toluca mexicano. Suma 12 goles y dos asistencias en 14 partidos de liga. Además, cuenta con tres internacionalidades, todas ellas en el año 2020. "Es un jugador muy constante, lo está haciendo muy bien", agregó.

La segunda opción pasa por Fabio Silva, delantero centro de 23 años que actualmente pertenece al Borussia Dortmund. El ariete todavía no ha sido titular esta temporada en el club alemán. La temporada pasada jugó cedido en la Primera División española, donde anotó 10 goles en 25 partidos en Las Palmas. Eso sí, terminó perdiendo la categoría con el conjunto insular. Ha sido internacional en una ocasión, en el parón de noviembre de 2024. "Ya ha estado con la selección", dijo sobre él Roberto Martínez.

Fabio Silva celebra un gol con Las Palmas. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Como jugador con más bagaje de la lista, el técnico también mencionó al delantero franjiverde André Silva. "Está haciendo una gran época en el Elche", justificó Martínez. El "9" del Elche lleva cuatro goles en los 663 minutos que ha jugado en Primera División. Silva, a sus 30 años, ha disputado un total de 53 partidos con la selección absoluta de Portugal, cifra superior a los tres partidos de Paulinho y a los 17 minutos de Fabio Silva con el combinado luso.

"A día de hoy, esos son los tres atacantes que más opciones tienen de entrar. Será importante para ellos continuar a ese mismo nivel. El día de la siguiente decisión será el 20 de marzo (último parón antes del Mundial). No está confirmado, pero si las listas del Mundial cuentan con 26 jugadores como todos esperamos, es una posición que se abrirá para marzo", explicó Roberto Martínez sobre la decisión de añadir un tercer delantero centro a la dupla formada por Ronaldo y Ramos.

André Silva alza el puño tras marcar un gol con el Elche. / Matías Segarra

"Cristiano va a ser una referencia para mí toda la vida. He creido viéndole a él. Recuerdo con gran orgullo mi época en la selección. Además, creo que me he entendido muy bien con Ronaldo tanto dentro como fuera del campo. Yo le miraba como un ídolo. Me ha recibido siempre muy bien. Ha sido uno de los mejores momentos de mi carrera", dijo André Silva hace unas semanas sobre su pasado con la selección y Cristiano Ronaldo, en un podcast publicado por el Elche a través de sus canales oficiales.