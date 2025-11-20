El Elche atraviesa la cuarta pared en la premier del documental del ascenso

Noche de recuerdos, de emociones a flor de piel, de incluso alguna que otra lágrima de los más sensibles. El Elche ha presentado en la tarde-noche de este jueves un documental que, en algo más de una hora y 15 minutos, recoge los momentos más reseñables de la temporada pasada, que terminó con el regreso de la entidad franjiverde a la élite del fútbol español.

El club organizó una premier privada para el primer visionado en la gran pantalla de «Vuelve corazón franjiverde», de acceso por invitación. Se desarrolló en los cines ABC del centro comercial L’aljub y acudieron algo más de 300 personas entre gran parte de la plantilla, cuerpo técnico, directivos, patrocinadores y medios de comunicación.

En representación institucional del Elche, acudieron a la emisión exclusiva del documental el propietario del club, Christian Bragarnik, el director general, Pedro Schinocca, el presidente, y Joaquín Buitrago, acompañados de varios miembros de la Junta Directiva de la entidad.

El documental, que se podrá ver en cines a partir del próximo 25 de diciembre, reunió varios de los acontecimientos más importantes de la temporada pasada. También analiza la situación que atraviesa el club desde la retrosprectiva, con declaraciones de Bragarnik de hace varios años y actuales, destacando así la mejora que ha tenido la entidad.

Pese a que no cuenta con imágenes propias desde el principio de la temporada, sí que se muestran brutos inéditos, sobre todo del partido en Riazor, la fiesta posterior y la rúa del día siguiente, que llevó a cerca de 200.000 personas a las calles de la ciudad. También hay relatos exclusivos, tanto de algunos dirigentes como de varios de los futbolistas más importantes en la consecución del regreso a Primera División.

El documental está producido por ‘39 Escalones Films’ y ‘New Drama Producciones’ y es dirigido por Toni Bestard, tres veces nominado a los Premios Goya. El director de la pieza, aseguró a este medio antes de la emisión que «es un documental que va a llegar al corazón de la afición. Es cierto que parte de las imágenes ya son públicas, pero la pieza tiene mucha épica y va a emocionar de nuevo a cualquiera. Tiene una visión distinta a lo habitual, más íntima y profunda de lo que es el club».

«La producción ha sido cortita. Hemos tenido apenas seis meses para producirlo y tenerlo listo para ser estrenado», añadió. Además, Bestard también dijo que el documental servirá, entre otras cosas, para conocer de cerca a figuras como «Bragarnik, Eder Sarabia y parte de la plantilla».