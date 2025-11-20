Elche CF
Horario y dónde ver el Elche-Real Madrid de la jornada 13 de Primera División
Los franjiverdes reciben al equipo entrenado por Xabi Alonso en el Martínez Valero
La jornada 13 de la Primera División enfrentará al Elche de Eder Sarabia, 11º clasificado con 15 puntos, y al Real Madrid de Xabi Alonso, líder de la categoría con 31 puntos. El encuentro entre franjiverdes y pericos se disputa este domingo 23 de noviembre a las 21 horas, en el partido que cerrará la jornada del domingo en la élite del fútbol nacional.
El equipo franjiverde llega a la cita en su peor momento en cuanto a resultados de toda la temporada. Solo ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles, pero todavía cuenta con un colchón de cinco puntos sobre el descenso. Por su parte, el equipo entrenado por Alonso llega al Martínez Valero tras caer en Anfield frente al Liverpool en Champions y empatar en Vallecas frente al Rayo.
El partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
- Torrevieja restringe el día de las Paellas para evitar que derive en un macrobotellón y exigirá autorización a los menores de edad
- Así es el nuevo hotel de la cadena Hilton que ha abierto a dos kilómetros de las playas de Elche
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- Myflats cambia el paso y levantará su primer apartahotel en la playa de San Juan
- Un bar franquista se cuela en la quinta edición del Concurso Arroz y Costra de Orihuela
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Dos catedráticas de Derecho de la UA aspiran a una plaza en el Supremo por el turno de juristas