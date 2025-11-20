Horario y dónde ver el Elche-Real Madrid de la jornada 13 de Primera División

La jornada 13 de la Primera División enfrentará al Elche de Eder Sarabia, 11º clasificado con 15 puntos, y al Real Madrid de Xabi Alonso, líder de la categoría con 31 puntos. El encuentro entre franjiverdes y pericos se disputa este domingo 23 de noviembre a las 21 horas, en el partido que cerrará la jornada del domingo en la élite del fútbol nacional.

El equipo franjiverde llega a la cita en su peor momento en cuanto a resultados de toda la temporada. Solo ha sumado dos puntos de los últimos quince posibles, pero todavía cuenta con un colchón de cinco puntos sobre el descenso. Por su parte, el equipo entrenado por Alonso llega al Martínez Valero tras caer en Anfield frente al Liverpool en Champions y empatar en Vallecas frente al Rayo.

El partido podrá verse en directo a través del canal Movistar LaLiga España. La previa arrancará media hora antes, en la que se pasarán, al menos, un protagonista por parte de ambos equipos.