Elche CF
Mendoza regresa a Elche y ya lleva más minutos con España que con la franja
El canterano franjiverde acumula 770 minutos entre la selección sub-20 y la sub-21, cifra que desciende con su club hasta los 634 minutos
El único futbolista internacional que ha tenido el Elche durante este parón de selecciones ya está de vuelta con el grupo. Rodrigo Mendoza se ha reincorporado a los entrenamientos este jueves, en una sesión desarrollada a puerta cerrada en el estadio Martínez Valero.
El futbolista de Molina del Segura finalizó su segunda convocatoria con 'La Rojita', como se conoce popularmente a la selección española sub-21, el pasado martes. Regresa tras disputar 153 minutos y con dos victorias en la mochila, resultados que dejan encaminada la clasificación al Europeo de 2027.
Tras regresar a España ayer miércoles, el jugador ya se ha ejercitado este jueves por la mañana bajo los órdenes de Eder Sarabia. El dorsal número "30" del Elche completará así tres entrenamientos previos al partido frente al Real Madrid del próximo domingo.
El gran momento que atraviesa Mendoza es reflejado en la acumulación de minutos que lleva esta temporada. De hecho, pese a no haber entrado todavía la liga en el mes de diciembre, el centrocampista franjiverde ya suma más minutos (1.404) este curso que la temporada pasada (1.070).
Su elevado número de partidos jugados es responsabilidad de Sarabia, quien le ha otorgado un rol de mayor trascendemcoa que el año pasado, en Segunda División. Pero también tiene mucho que ver su involucración directa con las categorías inferiores de la selección española.
De hecho, a estas alturas de la temporada, Mendoza suma más minutos con la camiseta nacional (770) que con el Elche (634). Su aventura mundialista en Chile, cuando fue indiscutible para Paco Gallardo, y su regularidad con la sub-21, donde es el timón del seleccionador David Gordo, son factores que han favorecido que se produzca una situación inusual para cualquier futbolista.
El próximo parón no llega hasta marzo, por lo que es una circunstancia que, pese a no dejar de ser extraña e inusual, se irá regulando con el paso de las semanas, cuando Mendoza consiga una continuidad con el primer equipo franjiverde que hasta el momento no ha conseguido.
