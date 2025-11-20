La redención de Álvaro Rodríguez en el Elche

La visita del Real Madrid al estadio Martínez Valero es una fecha marcada en el calendario por muchos en el entorno del Elche, ya sea por la afición, la directiva o incluso los propios futbolistas. Dentro de este último grupo, destaca un nombre por encima del resto. El delantero franjiverde Álvaro Rodríguez, por pasado pero también por el presente más inmediato, cuenta con múltiples alicientes para saltar este domingo al verde del Martínez Valero con un punto extra de hambre.

De padre uruguayo (de profesión futbolista) y madre gerondense, el ariete de 21 años cuenta con un largo recorrido tanto deportivo como emocional con el que siempre ha sido su equipo, el Real Madrid. Llegó a 'La Fábrica' en 2020, pero podría haberlo hecho antes. Ya en 2017, ojeadores de la cantera madridista le citaron para una prueba en Valdebebas... pero un directivo del Girona, club en el que dio sus primeros pasos, le obligó a posponer su sueño de defender la camiseta blanca.

Ya en la temporada del covid, llegó a la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en edad de juvenil. Desde bien pronto fue hizo goles y ascendiendo en categorías. Se terminó ganando el apodo de "El Toro", forma en la que le conoce el mundo del fútbol a día de hoy. De familia madridista, Álvaro tuvo desde pequeño como ídolo a Raúl González Blanco, quien desde 2022 se convirtió en su principal valedor dentro de la cantera y le entregó la responsabilidad de ser el "9" del Real Madrid Castilla.

Álvaro Rodríguez, con el puño en alto tras igualar el derbi. / EFE

El 25 de febrero de 2023, frente al Atlético de Madrid, cambió su carrera deportiva para siempre. Con tan solo 18 años, anotó su primer y único gol con el Real Madrid para igualar el derbi, ante un Santiago Bernabéu que se ilusionó viendo a un canterano tirar la puerta del primer equipo de tal manera. Siguió teniendo alguna oportunidad puntual bajo la atenta mirada de Carlo Ancelotti... pero no logró hacerse un hueco en una delantera que reúne a varios de los mejores futbolistas del planeta.

En la siguiente temporada, la 2023/24, no jugó ni un solo minuto en liga con el primer equipo. Fue entonces cuando decidió probar suerte fuera del 15 veces campeón de Europa, pero no lejos de la capital. Estuvo cerca de la Real Sociedad, pero una lesión le hizo cambiar Donosti por Getafe, donde hizo la "mili" en Primera de la mano de Pepe Bordalás. Eclipsado por la revelación de Chrisantus Uche y el goleador Borja Mayoral, apenas tuvo continuidad en el Coliseum Alfonso Pérez.

Apuesta del verano

En verano, fue el primer de los tres delanteros que firmó la propiedad encabezada por Christian Bragarnik. La apuesta fue importante: dos millones de euros (según Transfermarkt) por el 50% de sus derechos federativos y contrato por cuatro temporadas, hasta junio de 2029. Hizo la pretemporada completa y se adaptó de manera notable a las particularidades del sistema de Eder Sarabia, hasta el punto de encadenar varias titularidades en el inicio de la liga en las que, pese a no obtener el premio del gol, aportó mucho al equipo a la hora de ganar duelos y retener balones.

Sin embargo, su autosuficiencia para bregar con las defensas rivales no está siendo suficiente para hacerse un hueco en la lanza del ataque. La gran simbiosis entre André Silva y Rafa Mir, que suman cuatro goles en liga cada uno, está relegando al banquillo al uruguayo... al menos hasta el momento. Eso sí, está siendo un recurso muy utlizado por Sarabia en las segundas partes, tanto en cuando toca buscar el gol, dado su 1,93 metros de altura, como es momento de proteger lo cosechado.

¿"El Toro" titular?

Eso sí, el debate sobre quién debe ocupar la posición del "9" en el Elche se volvió a abrir tras su partido frente a la Real Sociedad, antes del parón de selecciones. Después de jugar solo 36 minutos en el anterior mes, Sarabia le alineó como titular y Álvaro Rodríguez cumplió con creces. Muchos duelos (sobre todo aéreos) ganados, capacidad para combinar y el broche de oro con el tanto. El dorsal "20" se estrenó como goleador con la franja en una gran definición. Controló dentro del área y golpeó arriba, potente y al palo corto, inalcanzable para Álex Remiro.

De cara al domingo, sus condiciones físicas podrían ser clave para hacer frente a uno de los mejores bloques defensivos de Europa. Ya lo fue frente a la Real Sociedad, hace dos semanas, y podría repetirse la situación frente a una zaga blanca en horas bajas con las lesiones de Eder Militao y de Antonio Rudiger.

Álvaro Rodríguez se toca las orejas tras anotar su primer gol con la camiseta del Elche. / ECF / Jesús Hernández

Álvaro Rodríguez llega a "su gran partido" contra el Real Madrid tras su mejor actuación como franjiverde, con un componente emocional inevitable por su pasado en Valdebebas. Ante él, una oportunidad idónea para reivindicarse, en un contexto idóneo para que "El Toro" vuelva a embestir. Esta vez, frente a quienes un día fueron los suyos.