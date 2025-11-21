Alineaciones Elche-Real Madrid: posibles onces, lesionados y sancionados

El Elche y el Real Madrid se medirán este domingo a las 21:00 horas en el Martínez Valero, en un duelo correspondiente a la 13ª jornada de la Primera División. Conoce los posibles onces de Eder Sarabia y Xabi Alonso, las bajas confirmadas, los sancionados y las altas de cara al choque.

Elche

En las últimas jornadas, daba la sensación de que la enfermería le estaba dando una tregua al conjunto franjiverde, con pocas bajas o ninguna. En este caso, para medirse al conjunto merengue, Eder Sarabia contará con todos sus futbolistas a excepción de Josan. El técnico ha confirmado en la rueda de prensa de este viernes que el extremo será baja debido a una pequeña lesión muscular.

Por otra parte, la principal duda está en Pedro Bigas. El capitán arrastra unas molestias en los isquiotibiales del duelo ante el Barcelona. Hace dos semanas, frente a la Real Sociedad, Eder Sarabia no lo descartó, pero finalmente terminó sin poder disputar ningún minuto. Sin embargo, en la última rueda de prensa, el técnico no lo ha descartado y parece que sí que podrá estar disponible para medirse al Real Madrid el próximo domingo.

Real Madrid

Al contrario que el Elche, la enfermería del Madrid sí que está condicionando sus alineaciones en las últimas jornadas. Disputar tres competiciones, más los intensos parones de selecciones, se está notando en el conjunto merengue y llegarán a Elche con varias bajas aseguradas y otras dudas.

En el apartado de las bajas aparecen nombres importantes en el cuadro blanco. Uno de ellos será Dani Carvajal, quién lleva apartado del equipo desde menos de un mes y no podrá volver hasta el mes de enero. La segunda baja es la de Éder Militao, ya que el brasileño notó unas molestias en el último amistoso con Brasil y estará fuera hasta principios de diciembre. El último que no será de la partida de forma segura es Franco Mastantuono. El argentino, que acompañó a su selección en Algorfa durante una sesión, también será baja debido a una pubalgia.

Por lo que respecta a las dudas, los nombres que aparecen son los de David Alaba y Antonio Rudiger. Ninguno de los dos apunta a ser titular, pero su participación no queda descartada completamente. Estarán de vuelta, totalmente recuperados, futbolistas como Thibaut Courtois, Fede Valverde, Aurélien Tchouameni o Kylian Mbappé.

Posible once del Elche

Dituro; Víctor Chust, Bigas, Affengruber, Álvaro Núñez, Germán Valera; Aguado, Febas, Rodri Mendoza; Rafa Mir y André Silva.

Posible once del Real Madrid

Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Huijsen, Carreras; Camavinga, Valverde, Güler, Bellingham; Vinicius y Mbappé.