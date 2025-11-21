Eder Sarabia: "Por supuesto que el Elche puede ganar al Madrid"

En la previa al duelo ante el Real Madrid del próximo domingo, Eder Sarabia ha comparecido ante los medios. No será un duelo más el que se vivirá en el Martínez Valero y, tanto la afición, como el técnico, es consciente de ello. "Igual que en el día del Barça, seguramente queden por delante de nosotros y lo normal es que nos ganen, pero a un partido, en nuestra casa y con nuestra gente, por supuesto que les podemos vencer. La energía que transmite el partido y que sentimos desde fuera es que vamos a plantarles cara y vamos a ponerles en dificultades. Está claro que vamos a necesitar un partido perfecto, pero nos lo creemos y estamos entrenando muy bien", comentada Eder Sarabia.

El pasado jueves, el Elche presentó "Vuelve corazón franjiverde", un documental que relata desde dentro el último ascenso a Primera División. Sobre esto, Sarabia ha reconocido que disfrutaron muchísimo el estreno. "Para cualquier amante del fútbol es un documento muy bonito y si encima eres del Elche es para sentirse muy orgulloso. Se ve como se vive una temporada desde dentro, con altibajos. Cuando estaba fuera me gustaba saber que pasaba dentro y en este documental se cuenta con naturalidad lo que hacemos, las cosas que nos gustan... Va a gustar muchísimo y no voy a hacer más spoilers".

"Sí los árbitros se equivocan en contra de un Elche tendrán menos repercusión que si lo hacen ante un Madrid o Barça" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Sobre las bajas para el partido del domingo, el técnico ha señalado que Josan será el único que no estará disponible debido a una pequeña lesión muscular. Por otro lado, John Chetauya, tras ser cuidado por los médicos, sí que podrá ser de la partida y Pedro Bigas, principal duda, apunta a estar disponible.

Estos días pasados, Thibaut Courtois, portero del Real Madrid y uno de los mejores del mundo, se deshizo en elogios hacia Eder Sarabia. Sobre esto, el técnico vasco ha comentado lo siguiente. "Tengo buena relación con él. Soy un tremendo admirador de cómo es como portero, además es una persona muy inteligente que va dos o tres pasos por delante de la mayoría. Que alguien con esas características te elogie siempre gusta. La admiración por mi parte es todavía mayor."

La valentía por bandera

"Nosotros vamos a dar cosas diferentes. Como siempre decimos, la valentía, la esencia y el querer atacar siempre van a estar ahí. Tenemos que hacerlo desde el plan que entendamos que es mejor. No se si es mejor o peor rival que el Barça. De ese partido hemos aprendido mucho, al igual que con el de la Real Sociedad, será diferente y bonito. Venimos de jugar contra uno de los mejores delanteros del mundo como es Oyarzabal, para nosotros cada día es un reto. A nivel de glamour, seguro que el Madrid es muy especial", comentaba Sarabia.

El Madrid llega al encuentro líder y con figuras destacadas como Mbappé, Vinicius o Bellingham, tres futbolistas de talla mundial. Tras ser preguntado sobre como se pueden parar futbolistas de este tipo, el técnico vasco ha destacado diversas variantes. "Es muy importante estar atentos antes de que reciban y también cuando ya han recibido. Hay veces que propondremos situaciones de uno para uno como nos gusta y otras que trataremos de, en ciertas situaciones, poder tener más ayudas. Hay veces también que intentaremos orientar el juego hacia zonas que nos interesen más. Lógicamente, también hay que esperar que no tengan el día más inspirado".

Aspecto psicológico

"El aspecto psicológico no es tema de un día. Si no estuviésemos convencidos de lo que hacemos, sería como contarles una película a los jugadores que no se creerían. Viene relacionado con todo el proceso que venimos haciendo. Les transmitimos que en un partido puede pasar cualquier cosa o que con un acierto en una acción determinante todo puede cambiar. Creo que el partido de Barcelona nos dió otra dimensión. Poco a poco nos hemos sentido más poderosos", apuntillaba el técnico.

Respecto a como se motiva a los futbolistas de cara a un encuentro de este tipo, Sarabia ha destacado que "cada partido es diferente". Además, ha reseñado que los entrenadores deben ser equilibrados, ya que para el encuentro ante el Barcelona solo tuvieron tres días y ante el Madrid, dos semanas. "En el fútbol tienes tanta información que podrías volverte tu loco y volver loco a los jugadores. Estamos aquí para seguir haciendo historia".

"Vamos a ver ellos las bajas que pueden tener, porque en algunas posiciones les puede condicionar. A partir de ahí, también a nosotros nos pueden condicionar ciertos comportamientos. Tenemos que estar convencidos en todo lo que hagamos", comentaba respecto a las claves del encuentro.

Polémica con los árbitros

La polémica con el colectivo arbitral es un aspecto que lleva presente muchísimo tiempo en el fútbol español y que los colegiados tienen más miedo a equivocarse en contra del Real Madrid o del Barcelona, es algo recurrente jornada tras jornada. "Está claro que los árbitros también se la juegan en los partidos, porque tienen un estatus y un nivel. Nosotros nos queremos mantener en Primera y ellos también. Están muy expuestos y con todo y con esto, si se equivocan en contra de un Elche van a tener menos repercusión que si se equivocan en contra de un Madrid o de un Barcelona. Esperemos que no influyan, ya no solo en un resultado, sino en el transcurso del partido", comentaba Sarabia.

"Tenemos uno de los campos más largos de España. El otro día pensaba, viendo el partido de Vallecas, que al igual nos interesaba estrecharlo un poco. Es cierto que te condiciona, pero también es para que nosotros podamos aprovechar todos los metros con balón", destacaba.

"Sí quieren a Rodri Mendoza, que paguen y ya veremos si sale" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Volviendo al arbitraje, en la rueda de prensa, Sarabia ha reconocido que no le preocupa. Eso sí, cuando el partido arranca, le gustaría gestionarlo de otra manera, pero en la previa "no pierdo ni medio segundo pensando en ello". "Hay que saber un poco los árbitros como son, igual que con los equipos".

"Antes de que jugase contra Rumanía, Rodri Mendoza me escribió que estaba a tope y que quería jugar. No ha tenido dos partidos de una exigencia grande, pero ya quería estar aquí. Está viviendo algo inolvidable, estamos encantados. Ayer hizo casi toda la sesión, mañana estará al 100%. Va a estar perfecto y disponible. Con respecto a los rumores, hay mucha naturalidad. Él está muy bien amueblado y si quieren a Rodrigo que paguen y ya veremos si sale", comentaba Sarabia, manteniéndose contundente.

Sobre que jugador del Real Madrid prefiere, Sarabia ha resaltado nombres como Thibaut Courtois, Mbappé o Vinicius. "Son todos buenísimos, pero Arda Güler me parece un futbolista espectacular". Por último, respecto a la portería, el técnico no ha desvelado quién será el encargado.