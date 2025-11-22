Elche CF
Dónde aparcar gratis cerca del estadio Martínez Valero si vas al Elche-Real Madrid
La Policía Local recomienda tres zonas y recuerda el contratiempo que supone hacerlo en lugares prohibidos
Este domingo se esperan treinta mil personas en el estadio Manuel Martínez Valero para presenciar el partido entre el Elche y el Real Madrid (21 horas), correspondiente a la jornada 13 de Primera División, en el regreso a la liga tras el parón FIFA para partidos de selecciones.
La masiva presencia de seguidores al evento, tanto de la ciudad de Elche como de otros puntos de la provincia de Alicante y alrededores, supondrá algún que otro inconveniente, especialmente a la hora de acceder al estadio y encontrar aparcamiento.
Recomendaciones para el Elche-Real Madrid
Por este motivo, la principal recomendación es, si entra dentro de lo posible, que los aficionados acudan al Martínez Valero a pie o en transporte público (líneas de autobuses E, F, R9, R12, K1 y K2), para así evitar aglomeraciones de vehículos, por un lado, y quebraderos de cabeza para estacionar, por otro.
Además, se recomienda acudir con la máxima antelación posible al coliseo ilicitano, tanto nuevamente para evitar las mencionadas colas y prisas de última hora como, sobre todo, para no perderse ni un solo segundo del partido, así como tampoco los instantes previos, en los que con el estadio lleno se antoja que el recibimiento a los futbolistas de uno y otro equipo será espectacular, llegando al culmen de esos instantes con el cántico a capela del Aromas Ilicitanos.
En caso de acudir al Martínez Valero con vehículo propio, la Policía Local de Elche aconseja tres zonas cercanas al recinto para dejar el coche, al estar restringido el acceso al parking privado del estadio.
Estas tres zonas, que puedes ver en el vídeo publicado en las redes sociales de la Policía Local son:
- Junto a la jefatura de la Policía Local
- Junto al Colegio La Devesa
- En la explanada frente a las pistas de atletismo
Del mismo modo, las autoridades policiales recuerdan que estacionar en lugar prohibidos conllevará la pertinente sanción, algo que ya ha ocurrido de forma muy numerosa en los primeros partidos de la temporada del Elche como local. La Policía Local hace especial incidencia en los daños a la naturaleza que se pueden producir en la zona del barranco de San Antón y recuerda que no está permitido aparcar ni en aceras ni en zonas ajardinadas.
