David contra Goliat: el duelo de oro del Elche-Real Madrid

El partido de este domingo entre Elche y Real Madrid dejará un buen número de duelos individuales que, aparte del colectivo, serán decisivos para que un equipo u otro se lleve el premio deseado de la victoria final. Uno de esos enfrentamientos será de especial interés, al medir a uno de los mejores defensas de Primera División con el máximo goleador de la categoría.

Para Affengruber, el partido contra el Madrid es una especie de reválida personal. No por un mal inicio de temporada, pero sí por dos borrones en su hasta hace cosa de un mes intachable expediente. Sus fallos contra Barcelona y Real Sociedad, sin haber realizado flojas actuaciones en ninguno de los dos días, pesan en la mochila de alguien que busca la perfección.

Affengruber: líder defensivo

El austriaco se equivocó en Montjuïc al entregar un pase a Balde que fue el origen del primer gol del Barça. En la jornada previa al parón, en el mismo escenario al que saltará este domingo, cometió penalti en los últimos minutos al caer en un amago de Sadiq. Sin embargo, su nota general apenas se resiente: lo ha jugado prácticamente todo, es líder de Primera en intercepciones y también ocupa lugares de privilegio en las estadísticas de despejes (9º) y porcentaje de regates evitados (6º).

David Affengruber mira al horizonte durante un entrenamiento con el Elche. / ECF / Jesús Hernández

El partido puede tener un punto especial para él si se ve las caras con su compatriota (y tocayo) Alaba, que esta temporada apenas ha entrado en la rotación de Xabi Alonso y que precisamente es uno de los futbolistas, por posición, que de momento cierra las puertas al franjiverde en la selección de Austria. Para Affengruber, el madridista es un referente y afronta con ilusión la posibilidad de medir fuerzas con él.

Mbappé: líder ofensivo

Sin embargo, la principal preocupación de David Affengruber posiblemente sea el Goliat de este Real Madrid, Kylian Mbappé. El francés, pichichi de Primera destacado con 13 goles y actual Bota de Oro del continente, se estrenará en el Martínez Valero, con el objetivo de añadir un nuevo club a su larga lista de víctimas en España, Francia, Europa y el mundo.

Mbappé remata en el entrenamiento de este viernes. / Real Madrid

Queda por saber si, con el capitán Pedro Bigas aparentemente recuperado para la cita de esta jornada, Eder Sarabia regresa a la línea de tres centrales, con Víctor Chust como posible tercer componente de la misma, para tratar de frenar la voracidad y el buen momento de forma de Mbappé. En tal caso, el austriaco suele ocupar la zona central del eje defensivo, con sus dos compañeros a los lados.

Juegue quien juegue, lo que queda claro es que Mbappé será la principal amenaza ofensiva del Madrid. Y que el mejor arma que tiene el Elche para tratar de minimizarlo, si es que se puede, a nivel individual, es Affengruber. Un duelo que los franjiverdes esperan que termine con el mismo resultado que su referente bíblico, con David imponiéndose a Goliat.

Affengruber se lanza al suelo para despejar un balón durante el Madrid-Salzburgo de la Youth League 2020 / EFE