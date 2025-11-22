Elche CF
David contra Goliat: el duelo de oro del Elche-Real Madrid
El duelo entre Affengruber, uno de los mejores defensas de Primera, y Mbappé, pichichi y actual Bota de Oro, apunta a ser decisivo
El partido de este domingo entre Elche y Real Madrid dejará un buen número de duelos individuales que, aparte del colectivo, serán decisivos para que un equipo u otro se lleve el premio deseado de la victoria final. Uno de esos enfrentamientos será de especial interés, al medir a uno de los mejores defensas de Primera División con el máximo goleador de la categoría.
Para Affengruber, el partido contra el Madrid es una especie de reválida personal. No por un mal inicio de temporada, pero sí por dos borrones en su hasta hace cosa de un mes intachable expediente. Sus fallos contra Barcelona y Real Sociedad, sin haber realizado flojas actuaciones en ninguno de los dos días, pesan en la mochila de alguien que busca la perfección.
Affengruber: líder defensivo
El austriaco se equivocó en Montjuïc al entregar un pase a Balde que fue el origen del primer gol del Barça. En la jornada previa al parón, en el mismo escenario al que saltará este domingo, cometió penalti en los últimos minutos al caer en un amago de Sadiq. Sin embargo, su nota general apenas se resiente: lo ha jugado prácticamente todo, es líder de Primera en intercepciones y también ocupa lugares de privilegio en las estadísticas de despejes (9º) y porcentaje de regates evitados (6º).
El partido puede tener un punto especial para él si se ve las caras con su compatriota (y tocayo) Alaba, que esta temporada apenas ha entrado en la rotación de Xabi Alonso y que precisamente es uno de los futbolistas, por posición, que de momento cierra las puertas al franjiverde en la selección de Austria. Para Affengruber, el madridista es un referente y afronta con ilusión la posibilidad de medir fuerzas con él.
Mbappé: líder ofensivo
Sin embargo, la principal preocupación de David Affengruber posiblemente sea el Goliat de este Real Madrid, Kylian Mbappé. El francés, pichichi de Primera destacado con 13 goles y actual Bota de Oro del continente, se estrenará en el Martínez Valero, con el objetivo de añadir un nuevo club a su larga lista de víctimas en España, Francia, Europa y el mundo.
Queda por saber si, con el capitán Pedro Bigas aparentemente recuperado para la cita de esta jornada, Eder Sarabia regresa a la línea de tres centrales, con Víctor Chust como posible tercer componente de la misma, para tratar de frenar la voracidad y el buen momento de forma de Mbappé. En tal caso, el austriaco suele ocupar la zona central del eje defensivo, con sus dos compañeros a los lados.
Juegue quien juegue, lo que queda claro es que Mbappé será la principal amenaza ofensiva del Madrid. Y que el mejor arma que tiene el Elche para tratar de minimizarlo, si es que se puede, a nivel individual, es Affengruber. Un duelo que los franjiverdes esperan que termine con el mismo resultado que su referente bíblico, con David imponiéndose a Goliat.
El día que Affengruber se enfrentó al Real Madrid... con Chust como rival
Affengruber ya sabe lo que es enfrentarse al Real Madrid, aunque en su caso en categorías inferiores. El central austriaco se vio las caras contra los merengues en la UEFA Youth League de 2020 cuando militaba en el Red Bull Salzburgo, frente al equipo dirigido por Raúl González que acabó siendo campeón de aquella edición de la Champions juvenil, que estaba capitaneado por Víctor Chust, hoy en día compañero de vestuario y zaga de Affengruber. Ambas escuadras se midieron en semifinales. El Madrid ganó por 1-2, con goles de Latasa y Miguel Gutiérrez. Sucic, de penalti, recortó diferencias.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche
- Detienen a una gestora de seguros de Alicante por estafar más de 800.000 euros a clientes
- El Tram interrumpe su servicio del Hospital de La Vila a Benidorm a partir del 24 de noviembre
- Alicante enciende una Navidad de récord
- La redención de Álvaro Rodríguez en el Elche
- Elche instalará más de un centenar de cámaras de videovigilancia y de lectura de matrículas
- La Guardia Civil investiga la desaparición de un vecino de Novelda