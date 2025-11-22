¿A qué hora llega el Real Madrid a Elche y dónde se aloja antes del partido del domingo?

El Real Madrid ha realizado este sábado su último entrenamiento antes de medirse el domingo, en partido correspondiente a la jornada 13 de liga, al Elche en el estadio Manuel Martínez Valero. Un partido en el que los pupilos de Xabi Alonso defenderán su liderato, con el Barcelona al acecho, y querrán resarcirse de su último empate en Vallecas.

Los Mbappé, Vinicius, Courtois y compañía ya están listos para viajar a Elche, aunque no lo harán hasta el mismo domingo, día del partido, al ser este en horario nocturno, a las 21 horas. Por lo tanto, no pasarán la noche ni en la ciudad ilicitana ni en ningún otro lugar de la provincia.

Plan de viaje del Real Madrid

Además, el madridismo tiene este domingo otra jornada importante, ya que el club celebra su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes, a las 9 de la mañana, en la que su presidente, Florentino Pérez, deberá exponer diversos puntos de importancia para el futuro de la entidad, según se ha dado a conocer en las últimas semanas.

De este modo, la plantilla del Real Madrid viajará el domingo por la mañana y tiene prevista su llegada al Aeropuerto de Alicante-Elche en El Altet a las 11 horas. Desde allí cogerán un autobús en dirección a la ciudad de las palmeras.

Xabi Alonso, después del empate del Real Madrid en Vallecas. / Agencias

A las 11:30 horas, aproximadamente, llegarán al Hotel Huerto del Cura, con un despliegue de seguridad organizado por la Policía Nacional. Una vez en el interior de estas instalaciones descansarán y comerán antes de poner rumbo al estadio Manuel Martínez Valero un par de horas antes del envite.