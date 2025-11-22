Plan de viaje
¿A qué hora llega el Real Madrid a Elche y dónde se aloja antes del partido del domingo?
El conjunto dirigido por Xabi Alonso viajará el mismo día del partido, al ser el choque en horario nocturno
El Real Madrid ha realizado este sábado su último entrenamiento antes de medirse el domingo, en partido correspondiente a la jornada 13 de liga, al Elche en el estadio Manuel Martínez Valero. Un partido en el que los pupilos de Xabi Alonso defenderán su liderato, con el Barcelona al acecho, y querrán resarcirse de su último empate en Vallecas.
Los Mbappé, Vinicius, Courtois y compañía ya están listos para viajar a Elche, aunque no lo harán hasta el mismo domingo, día del partido, al ser este en horario nocturno, a las 21 horas. Por lo tanto, no pasarán la noche ni en la ciudad ilicitana ni en ningún otro lugar de la provincia.
Plan de viaje del Real Madrid
Además, el madridismo tiene este domingo otra jornada importante, ya que el club celebra su Asamblea General Ordinaria de Socios Representantes, a las 9 de la mañana, en la que su presidente, Florentino Pérez, deberá exponer diversos puntos de importancia para el futuro de la entidad, según se ha dado a conocer en las últimas semanas.
De este modo, la plantilla del Real Madrid viajará el domingo por la mañana y tiene prevista su llegada al Aeropuerto de Alicante-Elche en El Altet a las 11 horas. Desde allí cogerán un autobús en dirección a la ciudad de las palmeras.
A las 11:30 horas, aproximadamente, llegarán al Hotel Huerto del Cura, con un despliegue de seguridad organizado por la Policía Nacional. Una vez en el interior de estas instalaciones descansarán y comerán antes de poner rumbo al estadio Manuel Martínez Valero un par de horas antes del envite.
Suscríbete para seguir leyendo
- El fiscal pide la pena máxima al empresario acusado de un siniestro laboral que dejó parapléjico a un joven en Alicante
- Aprueban la compra de 500 discos duros y pagar 149.000 euros por horas para salir a flote del ciberataque en Elche
- Detienen a una gestora de seguros de Alicante por estafar más de 800.000 euros a clientes
- Alicante enciende una Navidad de récord
- El Tram interrumpe su servicio del Hospital de La Vila a Benidorm a partir del 24 de noviembre
- La redención de Álvaro Rodríguez en el Elche
- Elche instalará más de un centenar de cámaras de videovigilancia y de lectura de matrículas
- La Guardia Civil investiga la desaparición de un vecino de Novelda