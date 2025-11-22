Previa Elche-Real Madrid: Y que la ilusión gane a la razón

Treinta mil almas seguirán este domingo por la noche (21 horas) en un Martínez Valero más dividido de lo habitual, por la amplia presencia de seguidores visitantes, el duelo entre Elche y Real Madrid, en el regreso a la liga de franjiverdes y del que al inicio de la jornada era líder de Primera División. Los ilicitanos, guiados por la ilusión y sin dejar ni muchísimo menos de lado el fútbol, quieren imponerse a lo que dicta la razón. Ganar en el césped y en la grada.

Propietario, técnicos y jugadores del Elche, en imágenes de niños / INFORMACIÓN

Celebrar lo que sería una machada histórica, ya que hace casi medio siglo que el Elche no gana al Madrid en duelo oficial, algo que ha ocurrido en seis ocasiones, todas en la ciudad de las palmeras, cinco de ellas con los merengues como líderes. Imposible no es. Difícil, bastante. Pese a que el calendario ubica este partido en un lugar teóricamente favorable a los ilicitanos, justo después de un parón FIFA. Eder Sarabia solo ha tenido la ausencia de Mendoza, internacional sub-21, para preparar el duelo durante estas dos semanas. Xabi Alonso no ha podido contar con toda su plantilla hasta los dos últimos entrenamientos.

Sin embargo, el triunfo del Barça contra el Athletic este sábado y el pinchazo previo a las citas internacionales en Vallecas obliga a los madridistas a olvidar cualquier relajación. De momento están consiguiendo más resultados que buen juego, pese a la solidez que ha mostrado el equipo excepto en las citas del Metropolitano y Anfield. El Elche quiere añadir el Martínez Valero como lugar de penitencia merengue.

Para hacerlo, Sarabia y sus jugadores tienen claro que van a ser fieles a la idea de su proyecto, aquella que le permitió resistir al Atlético y poner contra las cuerdas al Barcelona. La que le devolvió a la élite. La que le mantiene, pese a la racha actual de cinco jornadas sin ganar, en una zona cómoda de la clasificación tras el primer tercio de la temporada. El técnico vasco no podrá contar con Josan, lesionado, mientras que aparentemente recupera al capitán Bigas, baja ante la Real Sociedad, con lo que podría recuperar el esquema con tres centrales para tratar de frenar mejor a Mbappé y Vinicius y de tener una salida aún más fluida. Aquí será clave también la elección del guardameta y del delantero: Iñaki Peña y Dituro, por un lado; y André Silva y Álvaro Rodríguez, por el otro, se juegan dos plazas.

Dituro e Iñaki Peña, porteros del Elche que compiten por la titularidad / LOF/EFE

David contra Goliat

Por su parte, Xabi Alonso debe encontrar el sitio ideal de Bellingham en un sistema en el que Valverde, si su estado físico se lo permite, volvería a la medular por la recuperación de Alexander-Arnold en el carril derecho. Tchouameni es duda, por lo que Camavinga, con menos poso y más dinamismo, podría actuar de pivote, mientras Arda Guler, debilidad de Sarabia, seguirá haciendo de pegamento y creador de juego.

Rudiger y Militao no estarán en Elche, por lo que la pareja de centrales apunta a ser la formada por Asencio y Huijsen. Se espera también que Courtois esté disponible pese a sus molestias. El partido dejará un buen número de duelos individuales que, aparte del colectivo, serán decisivos para que un equipo u otro se lleve el premio deseado de la victoria final. Uno de esos enfrentamientos será de especial interés, al medir a uno de los mejores defensas de Primera con el máximo goleador.

Para Affengruber, el partido de este domingo es una especie de reválida personal. No por un mal inicio de temporada, pero sí por dos borrones en su hasta hace cosa de un mes intachable expediente. Sus fallos contra Barça y Real, sin haber realizado flojas actuaciones en ninguno de los dos días, pesan en la mochila de alguien que busca la perfección.

Affengruber y Mbappé se verán las caras en el Elche-Real Madrid / Áxel Álvarez/EP

El austriaco se equivocó en Montjuïc al entregar un pase a Balde que fue el origen del primer gol culé. En la jornada previa al parón cometió penalti en los últimos minutos al caer en un amago de Sadiq. Sin embargo, su nota general apenas se resiente: lo ha jugado prácticamente todo, es líder de Primera en intercepciones y también ocupa lugares de privilegio en las estadísticas de despejes (9º) y porcentaje de regates evitados (6º).

La principal preocupación de David Affengruber posiblemente sea el Goliat de este Real Madrid, Kylian Mbappé. El francés, pichichi de Primera destacado con 13 goles y actual Bota de Oro del continente, se estrenará en el Martínez Valero, con el objetivo de añadir un nuevo club a su larga lista de víctimas.

Queda por saber si, con Bigas aparentemente recuperado para la cita de esta jornada, Sarabia regresa a la ya mencionada línea de tres centrales, con Víctor Chust como posible tercer componente de la misma, para tratar de frenar la voracidad y el buen momento de forma de Mbappé. En tal caso, el austriaco suele ocupar la zona central del eje defensivo, con sus dos compañeros a los lados.

Juegue quien juegue, lo que queda claro es que Mbappé será la principal amenaza ofensiva del Madrid. Y que el mejor arma que tiene el Elche para tratar de minimizarlo, si es que se puede, a nivel individual, es Affengruber. Un duelo que los franjiverdes esperan que termine con el mismo resultado que su referente bíblico, con David imponiéndose a Goliat.