Xabi Alonso: "El Elche está dando un gran nivel, compite y juega bien al fútbol"

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, ha asegurado que "ser fuertes mentalmente" es fundamental para los jugadores en un entorno como el del club blanco, aunque cree que "no hay que caer ni en el optimismo ni en el pesimismo exagerados", y ha avisado de que les espera un partido "exigente" este domingo ante el Elche en el Martínez Valero.

Además, el técnico aseguró que todos los internacionales "han llegado bien, con ganas, con buena energía y con buen ambiente". "Estamos con ganas de volver a juntarnos. Vamos a Elche, que como ascendido está dando un gran nivel, que está compitiendo y jugando bien al fútbol. Tenemos un partido exigente mañana", indicó. "Sabemos los condicionantes, qué significa jugar fuera de casa. Son partidos en los que juegas en un ambiente en contra", continuó.

Xabi Alonso, durante la última rueda de prensa. / J.J.Guillen/EFE

"Las dos partes, el aspecto táctico y la gestión de grupo, son importantes, pero aquí en el Madrid evidentemente es muy importante por el entorno en el que estamos, por la exigencia que hay, ser fuertes mentalmente, tener ese equilibrio emocional para poder competir y para que no sea una montaña rusa de emociones después de cada partido. No hay que caer ni en el optimismo ni en el pesimismo exagerados. Hay que tener un poquito de la mano derecha y un poquito de la mano izquierda", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, recalcó que preparan todos los partidos "no solo futbolísticamente, sino también mentalmente y anímicamente". "Mañana es el momento de mostrarlo. Todas las visitas son exigentes", dijo. "Sabemos dónde estamos y sabemos la exigencia del Real Madrid y todo lo que puede suceder. Lo llevamos con mucha normalidad, con la exigencia propia que nos imponemos a nosotros mismos después de cada partido, tanto cuando sale bien como cuando sale mal. No hay que darle más peso del necesario", añadió.

Momento físico

Por otra parte, indicó que "no" relaciona "el momento futbolístico con el momento físico". "Nosotros hacemos una preparación para poder competir al máximo nivel durante todo el año con todos los jugadores que tenemos. Ahora vamos a entrar en una fase muy exigente del calendario, con muchos partidos con pocos días y necesitamos repartir bien las cargas, los minutos, y que todos se sientan preparados para jugar. Físicamente, los datos van mejor y eso es muy importante. Debemos convivir con las lesiones; esperamos que la de Mili -Militao- se pueda reducir, Antonio -Rüdiger- está cerca y eso te marca mucho la distribución de los minutos del equipo", expresó.

Así, el técnico vasco considera que "todo sigue igual" desde el Mundial de Clubes. "Dentro de una temporada hay todo tipo de momentos, pero ahora estamos con ganas de mirar hacia adelante, con ganas de afrontar, después de este último parón y antes de las Navidades, todos estos partidos que tenemos tanto en LaLiga como en 'Champions', muy importantes. La energía es buena. Vamos a ir recuperando a gente, otra gente que va a ir pudiendo aportar y los necesitamos a todos", avisó.

Xabi Alonso dialoga en la última rueda de prensa. / J.J.Guillen/EFE

También analizó la falta de gol en los últimos encuentros. "Después de todos los partidos lo analizamos. No conseguimos marcar tanto en Liverpool como en Vallecas. No solo depende de Kylian, son cosas del equipo; cuando no encajamos no es solo de los defensas, es de todo el equipo, y cuando no marcamos tenemos que buscar alternativas. Tenemos que buscar otras alternativas y volverán los goles, no tengo ninguna duda", expuso.

"Todo aquel que esté disponible y en forma tiene las mismas posibilidades. Durante estas semanas necesitamos a todos. Todos van a poder jugar y van a tener su momento porque el calendario es exigente, tenemos partidos exigentes, y el estar frescos tanto físicamente como mentalmente es importante para que ellos se sientan partícipes e importantes", prosiguió.

Respecto al alemán Antonio Rüdiger, recalcó que es "muy buena noticia que ya esté cerca de poder entrar en la convocatoria". "Probablemente, para mañana todavía no, pero valoraremos si para Atenas puede hacerlo. Toni, por su rendimiento, por su personalidad y por su gran nivel competitivo, es importante", apuntó.

Lateral derecho

Alonso también explicó que Trent Alexander-Arnold está recuperando su mejor estado de forma, después de ser sustituido en Vallecas en el lateral derecho por Fede Valverde. "Este parón lo hemos utilizado con Trent para poder entrenar más individualmente, colectivamente, para ponerse más a punto después de las lesiones que tuvo. Fede sigue pudiendo jugar ahí. Teniendo a Trent en mejor estado de forma se nos abren más opciones para poder jugar en esa posición. No sólo es él, hay otros jugadores también; Mili el otro día jugó con Brasil de lateral derecho, incluso Raúl -Asencio-, o sea que se puede abrir un poco el abanico de opciones", analizó.

Por último, destacó el liderazgo del guardameta belga Thibaut Courtois en el grupo. "No son los últimos partidos, sino las últimas temporadas, y sobre todo en momentos muy decisivos. Ha tenido momentos y paradas que son recordadas, y en el día a día, no solo por su calidad en la portería, sino por su personalidad y su forma de transmitir, es un pilar dentro del equipo. Quiere tener esa responsabilidad, la asume", concluyó.