Elche CF | Uno por uno
El 1x1 del Elche 2-2 Real Madrid: Germán Valera sobresale en la exhibición franjiverde
El conjunto ilicitano empata ante todo un Real Madrid con una clase magistral del equipo al completo
Partido sobresaliente del Elche ante el Real Madrid en el Martínez Valero. Destacaron Germán Valera y Álvaro Rodríguez, uno con una pincelada en forma de asistencia y el otro con un golazo espectacular. Consulta las notas de los 16 franjiverdes:
Iñaki Peña, Portero
Salvador
En la primera mitad salvó a los suyos con varias paradas de mérito. Primero solventó a las mil maravillas un uno contra uno ante Mbappé y seguidamente tiró de reflejos para evitar un tanto del francés. Grandísimo partido el suyo y poco pudo hacer en los dos goles.
David Affengruber, Defensa
Exhuberante
Da igual que equipo esté enfrente que Affengruber va a seguir demostrando tranquilidad y solvencia. Secó a delanteros top sin despeinarse, el Elche tiene un tesoro en el austríaco. En la segunda mitad sufrió más, pero no se arrugó.
Víctor Chust García, Defensa
Potente
Partido espectacular el del valenciano, yendo al suelo cuando toca y sin fallar desplazamientos con el balón. No hay mejor recambio para Bigas. Terminó expulsado, pero la tarjeta roja no empaña su gran actuación.
Álvaro Núñez, Defensa
Imbatible
Arriesgó al inicio del encuentro en una salida de balón, pero como viene siendo habitual, todo le suele salir de cara. Es uno de las laterales revelación de Primera y ante el Madrid siguió en su línea. Se lo puso muy difícil a algunos de los mejores futbolistas del planeta.
Héctor Fort, Defensa
Incisivo
Notable partido el suyo ante el Real Madrid. No paró de atacar la banda derecha y apretó mucho a Carreras. Quizás le faltó un poco de pausa con el balón en los pies, pero cumplió con creces en un gran reto. Mucho sacrificio el suyo ante el conjunto merengue.
Germán Valera, Centrocampista
Imparable
Ha sido un puñal por la banda izquierda y se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Alexander-Arnold. Como siempre, no negocia un esfuerzo y es un gran activo para Eder Sarabia. Tremenda genialidad la que se inventó para dejar a Febas solo ante Courtois. Terminó fundido el partido.
Marc Aguado Pallarés, Centrocampista
Jugón
La salida de balón del Elche pasa por sus pies y ante un gran rival, como es el Real Madrid, no decepcióno, justo todo lo contrario. Además de dar criterio, es muy intenso y roba muchos balones. Ceballos debió ver una amarilla tras golpearle en la primera mitad.
Aleix Febas, Centrocampista
Decisivo
No estaba haciendo su mejor partido, eclipsado por otros nombres y bien cubierto por el centro del campo del Real Madrid. Sin embargo, Febas siempre está y en sus arrancadas el Elche tiene un tesoro. Es una de las estrellas de este equipo.
Grady Diangana, Centrocampista
Intenso
Su mejor partido con la camiseta del Elche hasta el momento. Sorpendió su titularidad y no decepcionó. Se mostró intenso con y sin balón, además de estirar en muchas ocasiones al equipo. Su trabajo defensivo fue decisivo y el Martínez Valero lo despidió con ovación.
Rafa Mir,
Precipitado
Se mostró un poco fallón de cara a portería. Rozó el gol en la primera mitad con varias acciones, pero no pudo concretar ninguna. Eso sí, no deja de intentarlo en ningún momento y de su pelea nace mucha parte del juego ofensivo del Elche.
André da Silva, Delantero
Peleón
Como es costumbre, ha estado todo el partido bregando con los defensas, en esta ocasión, de talla mundial. Se pasó de solidario en la primera mitad y de cara a portería no estuvo a su mejor nivel. Se nota que es un delantero top.
Adrià Giner Pedrosa, Defensa
Nervioso
Entró en la segunda mitad y no tuvo su mejor partido. En una ocasión clara, dividió mal y permitió un contragolpe. No eran las características más favorables para él.
Martim Neto, Centrocampista
Fugaz
Entró en la segunda mitad y no tuvo mucha incidencia en el juego, ya que fueron los momentos donde más apretó el Madrid. Papeleta difícil para el portugués.
Álvaro Daniel Rodríguez Muñoz, Delantero
Gigante
Entró por André Silva cuando las fuerzas empezaban a escasear y dio oxígeno a los suyos. Tiene una calidad tremenda para medir lo que mide. El gol es de jugador excelso, poco más se puede pedir a un jugador que entra de recambio. Está empezando a ver puerta.
Léo Petrót, Defensa
Fuerte
En el poco tiempo que estuvo sobre el verde, se mostró contundente en todos los choques. Era necesario, pues el partido estaba en su fase más decisiva.
Federico Redondo, Centrocampista
Sin incidencia
No tuvo tiempo para entrar mucho en juego, pero cuando lo hizo, aportó calma y pausa a los suyos.
