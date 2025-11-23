De Chendo a Huijsen, pasión madridista en Elche: "Soy de los dos equipos, pero hoy..."

La llegada, con retraso, de la expedición del Real Madrid a Elche era el primer punto en el planning de este domingo para muchos aficionados, en una jornada que concluye con el enfrentamiento entre franjiverdes y merengues a las nueve de la noche. Los incondicionales no fallaron para ver de cerca a los Mbappé, Vinicius, Courtois, Xabi Alonso y compañía.

Llegada del Real Madrid en el Hotel Huerto del Cura / Matías Segarra

El Real Madrid se hizo esperar, casi un par de horas sobre el plan inicialmente establecido. La afición, más de 200 personas, se distrajo durante la espera intercambiando historias y charlando sobre la previa de un partido en la que los visitantes estarán arropados en la grada, con el liderato en juego.

Entre esas historias destaca la del joven Raúl, en busca de incorporar más autógrafos a su camiseta blanca, ilustrada por dos firmas de épocas muy distintas: la vintage de Chendo, que jugó en el Real Madrid entre 1982 y 1998 y guarda una estrecha relación con esta zona; y la actual de Huijsen, joven central fichado este mismo verano. "Conseguí las firmas en Valdebebas y me hizo muchísima ilusión. Soy de los dos equipos, del Elche y Del Real Madrid, pero espero que gane el Madrid hoy. Mi porra para el resultado es de 1-3", explica Raúl.

Raúl, con su camiseta firmada, espera la llegada del Real Madrid / Matías Segarra

Con el corazón partido, aunque vestido con el chándal del Elche, estaba Adrián. "Soy del Elche, pero mi segundo equipo es el Madrid. Hoy voy con mi equipo preferido, que es el Elche, creo que quedarán 1-1", comenta este aficionado. "Ya vi al Madrid de cerca la última vez que estuvieron aquí y ahora mi jugador preferido es Vinicius. Si tuviese que fichar a uno para el Elche sería Mbappé", agrega.

El brasileño Vinicius también era el principal motivo de espera de un padre y un hijo colombianos, ataviados por la bandera de su país, Alexander y Samuel. "Somos de Pereira, en Colombia. Venimos aposta para ver al Real Madrid y en especial a Vinicius, es nuestro jugador favorito. Estaremos esta noche en el estadio para ver el partido, esperamos que gane el Madrid", comentan este par de seguidores.

Aficionados del Real Madrid, durante la espera en los alrededores del Hotel Huerto del Cura de Elche / Matías Segarra

Con la llegada y el fugaz paso de los futbolistas convocados por Xabi Alonso, la pasión madridista se desató cerca de la hora de comer. El siguiente episodio se vivirá ya por la noche, en el estadio Martínez Valero, cuando arranque el duelo sobre el césped entre Elche y Real Madrid.