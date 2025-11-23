Eder Sarabia, entrenador del Elche: "Nos ha faltado que el árbitro hubiese estado acertado"

Empató el Elche ante el Real Madrid en un encuentro soberbio de los franjiverdes. Tras el partido, Eder Sarabia compareció en rueda de prensa y se mostró muy enfadado con el colegiado por el segundo gol del conjunto merengue. "Estaba fastidiado porque lo hemos tenido cerca y nuestro partido ha sido descomunal. Estoy muy orgulloso, pero, por otro lado, cuando he visto la jugada del segundo gol, me cabrea. Iñaki despeja y Vinicius le pega. Es una falta clarísima, el VAR está para eso. No quiero hablar más del árbitro, pero la falta es clara".

Respecto a esta jugada, Iñaki Peña comentó al terminar el encuentro que era un lance del juego, muy en contra de lo que manifestaba su entrenador. "No me sorprenden sus declaraciones, le honra, pero no ha vista la jugada. Él despeja y un jugador rival le da en la nariz. A partir de ahí se corta el juego, el VAR tenía que intervenir y señalar la falta, que es clarísima", comentaba Sarabia.

"Irte fastidiado tras empatar ante todo un Real Madrid es muy buena señal" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

Sobre si esta era la oportunidad idónea para vencer al Real Madrid, el técnico ha señalado lo siguiente. "Esta era la oportunidad porque el partido era hoy. Sabíamos que se podía dar, creo que hemos hecho muchísimas cosas para conseguir la victoria. Nos vamos con ese mal sabor de boca, porque es una acción que no es propia del juego, sino que es muy fácil de señalar. Nos hemos impuesto en muchas cosas, hemos replegado bien y también hemos salido bien. Este es el partido que tienes que hacer para ganarle al Madrid. Irte fastidiado tras empatar ante todo un Real Madrid es muy buena señal"

Destacó en la previa del encuentro la aparición de nombres como Héctor Fort y Grady Diangana. Sobre ello, Sarabia decía que "todo es parte de un proceso". "Grady ha hecho un partido espectacular y ha demostrado porque lo fichamos. Héctor tiene muchísimas condiciones, es joven y está en el sitio perfecto para seguir creciendo. Nos ha faltado que el árbitro hubiese estado más acertado", destacaba.

"La clasificación la miramos y siempre jugamos con el objetivo de ganar. Le prestamos mucha atención al rigor de lo que queremos hacer y de mostrar nuestra identidad. Sus cambios nos han sorprendido y hemos tenido que cambiar cosas que habíamos trabajado. Llevamos año y medio con una base muy buena. Es cierto que ya es un tiempo sin ganar el que llevamos, pero el equipo está fuerte y convencido. Cuando analizamos, vemos que hacemos cosas muy bien, eso es fundamental en una carrera tan larga como es la temporada", añadía.

"Intentamos disfrutar y hacer disfrutar" Eder Sarabia — Entrenador del Elche

El duelo deja muchos aspectos positivos en clave franjiverde. Sobre qué cosas dejan con mejor sabor de boca a Sarabia, el técnico vasco opina lo siguiente. "Hay muchas cosas. A veces dudo si los jugadores me entienden, pero cuando salen al campo se me aclara todo. Me pone muy contento muchas cosas. Si hay que poner un ejemplo de lo que intentamos ser, seguramente sea el primer gol. Es un gol descomunal".

"Siempre digo que, seguramente, ante el Atlético fue cuando el rival más nos superó, pero ante el Athletic merecimos más. Hoy no voy a decir que merecimos más, pero no hemos sido inferiores. Juegue quien juegue da un gran rendimiento, tratamos todos los partidos por igual, independientemente del rival que sea. Intentamos disfrutar y hacer disfrutar", pensaba.

"Chust y Álvaro Núñez son jugadores que están tremendamente entregados. David, por ejemplo, ha dado un gran paso adelante en situaciones ofensivas y Víctor es un jugador que sabíamos que en una mayor exigencia iba a poder dar una mejor versión. No tenemos el físico que pueda tener el Madrid, pero tenemos otras cualidades", sentenciaba.