Un gran Elche empata frente al Real Madrid y mantiene el invicto

El Elche recibía en casa al máximo candidato para el campeonato, el Real Madrid, con la necesidad de puntuar tras los malos resultados de las últimas 5 jornadas. Sarabia volvía a la línea de 5 defensas para este partido: Iñaki Peña, Héctor Fort, Álvaro Núñez, Affengruber, Víctor Chust, Germán Valera, Febas, Diang, Marc Aguado, André Silva y Rafa Mir.

La primera mitad ha estado muy disputada por ambos equipos. El Madrid ha impuesto su juego un poco mejor que el Elche pero los locales no han bajado los brazos y han tenido alguna ocasiones para empatar. El protagonista ha sido Iñaki Peña, que ha estado excelso ante un Mbappé que no ha podido meterle gol.

La segunda parte ha sido una montaña rusa de emociones. Cuando mejor estaba el Madrid en busca de la victoria, una genialidad de Germán Valera ha conectado con Febas y el mejor jugador de la temporada de los ilicitanos ha abierto la lata. Poco después, el acoso continuo del Madrid ha surtido efecto y Huijsen ha puesto el empate para los merengues. Pero el Elche no ha bajado los brazos y, Álvaro Rodríguez, tirando de corazón, ha culminado una gran jugada individual batiendo a Courtois para el delirio ilicitano. Todo parecía indicar que iba a ser una noche histórica para los ilicitanos pero en el descuento el Madrid se ha encontrado en el área una oportunidad y Bellingham ha puesto el empate final en el marcador.

El Elche saca así un punto frente al Madrid que sabe incluso a poco después del gran partido. Son 3 puntos de los últimos 18 posibles que no concuerdan con el gran rendimiento del Elche en la primera parte de la temporada.