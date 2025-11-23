Y pese a todo, el Martínez Valero fue franjiverde

Desde el instante en el que se dieron a conocer los precios de las entradas para el Elche-Real Madrid de esta noche, una duda revoloteaba a cualquier abonado franjiverde. ¿Se convertirá el Martínez Valero, entre las 21 y las 23 horas del domingo, en un "mini Santiago Bernabéu"? La pregunta, desde antes del pitido inicial, cuando se entonó el 'Aromas Ilicitanos', quedó resuelta.

Pese a los precios, la reventa y el rebote generalizado de la afición, el Martínez Valero vivió el mismo clima al que acostumbra cada 15 días. A pesar de todo, también del frío, el ambiente fue franjiverde. La mejor entrada de la temporada reunió a 31.024 personas en el estadio. Aproximadamente, unos fueron 6.000 madridistas y otros 24.000 del Elche. Los 1.000 restantes, aficionados que, por unos motivos u otros, simpatizaban con ambos clubes y asistieron a la cita con el corazón dividido.

Los de Eder Sarabia salieron del choque doblemente reforzados. En el campo, por situar contra las cuerdas a todo un Real Madrid durante los 90 minutos. En las gradas, al confirmar un sentimiento de pertenencia que lleva años en línea ascendente. Los madridistas, desde las butacas del estadio, dieron continuidad al discreto desempeño del equipo entrenado por Xabi Alonso. Algún pasajero "Cómo no te voy a querer, si fuiste campeón de Europa una y otra vez" y "Real Madrid, alé..." desde la zona de la afición visitante... y poco más.

La afición del Elche, con las bufandas al aire mientras entonan el 'Aromas Ilicitanos' previo al Elche-Real Madrid. / Alex Domínguez

Al ritmo de la Grada de Animación franjiverde, el estadio fue una caldera de principio a fin. Sobre todo en el anillo inferior, que reunió una amyor concentración de ilicitanos que el superior, algo más madridista. Más allá de los goles de Febas y "El Toro", celebrados como si de un título se tratase, la tónica general fue celebrar cada acción propia exitosa. Ya fuera un despeje, un corte o una gran acción combinativa. Sobre todo a raíz de la entrada al verde de Vinicius Jr, a quien se le recibió con una ensordecedora pitada.

Homenaje a Lezcano

Antes del partido, se guardó un minuto de silencio en memoria de todas las mujeres asesinadas por violencia machista, así como en memoria del recientemente fallecido Juan Carlos Lezcano. El homenaje en honor al paraguayo se extendió más allá del respetuoso minuto con dos camisetas sobre el verde, innumerables aplausos... y un partido para el recuerdo.