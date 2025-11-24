El Elche ya piensa en el Getafe

Día grande el vivido ante el Real Madrid en el Martínez Valero. Al igual que el día del Barcelona, el Elche se convirtió en el foco de todos los escaparates del fútbol nacional. La franja demostró carácter y personalidad ante el líder de la competición en una oda al buen fútbol, pero, pese a ello, los de Sarabia no quieren quedarse ahí y vivir de recuerdos. Esta liga no se detiene ni un instante y no deja un segundo de respiro. En una semana corta e intensa, el conjunto franjiverde tendrá su nuevo reto el próximo viernes ante un Getafe que le supera en la clasificación por un punto.

Con varios condicionantes viajará el Elche hasta tierras madrileñas, el primero de ellos, Víctor Chust. El central valenciano cuajó una exhibición ante el conjunto merengue, fuerte en los duelos divididos y fiable con el balón en los pies, pero, cuando el partido entraba en su fase final, vio la tarjeta roja por doble amarilla. Esta expulsión no empañó su gran partido, pero pone a Eder Sarabia en una difícil tesitura de cara al próximo duelo. Con Bigas recuperándose de su lesión, la defensa, a día de hoy, parece estar corta de efectivos.

Otro que empieza a vislumbrar en el horizonte una posible sanción es David Affengruber. El austriaco recibió ante el Real Madrid su cuarta tarjeta amarilla del curso y frente al Getafe deberá andarse con pies de plomo para no recibir una quinta que le haría perderse el enfrentamiento del próximo siete de diciembre en el Martínez Valero ante el Girona.

Cambio de chip

Cambio radical en lo que al rival se refiere. La franja, tras verse las caras con el líder de la competición y un equipo llamado a pelear por todos los trofeos de la temporada, pasará a medirse ante "uno de su liga". Getafe y Elche están separados por un punto, siendo uno séptimo y el otro undécimo. El Coliseum será la sede de una batalla sin cuartel entre dos estilos drásticamente opuestos entre sí, el de Bordálas por un lado y el de Sarabia por otro. Fútbol directo frente a fútbol de toque. Choque de estilos.

No será el Getafe el único rival terrenal del Elche, pues los ilicitanos arrancan un periodo decisivo ante equipos similares numéricamente hablando. Tras viajar a Madrid, llegará la hora de medirse ante un Girona que sigue en puestos de descenso. El siguiente reto llegará en Mallorca el 13 de diciembre y por último, el Martínez Valero recibirá al Rayo Vallecano en los días previos a la Navidad.

La parte negativa del viaje a Getafe está en la afición. Los fieles que están llevando en volandas a los suyos durante toda la temporada no podrán acompañar a sus jugadores por primera vez. El conjunto azulón está inmerso en pleno proceso de obras en su feudo y como viene siendo habitual este curso, no habilitarán grada visitante. De esta manera, la afición ilicitana no podrá teñir las gradas de franjiverde y la única manera de acceder al partido será con entradas de público general, pero a precios desorbitados.

Son seis jornadas consecutivas las que lleva el Elche sin conocer la victoria, pero el alarmismo no se está adueñando ni de la entidad, ni de la hinchada franjiverde. La imagen que está proyectando este equipo es más que positiva y jornada tras jornadas sigue enamorando adeptos.

Todos hablan maravillas de este Elche y nadie duda que con esta dinámica, los triunfos pronto llegarán por su propio peso. Un reconocimiento al buen trabajo ha sido el que ha recogido Matías Dituro este lunes. El guardameta, acompañado por Joaquín Buitrago, presidente del club, recibió en Madrid el trofeo Zamora del diario Marca al portero menos goleado de Segunda la temporada pasada.