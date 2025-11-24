Así fueron los goles que hicieron soñar al Elche con ganar al Madrid: de un récord de 22 toques a una carrera de 30 metros

Los dos goles que marcó el Elche en su enfrentamiento contra el Real Madrid este domingo le hicieron soñar con la posibilidad de conseguir una victoria que no se produce desde hace casi medio siglo. Dos tantos de bellísima factura, el primero tras una jugada coral que define perfectamente la esencia de este equipo, y el segundo en una acción individual de uno de sus delanteros.

El empate final, con el polémico tanto de Bellingham en el minuto 86, evitó la proeza, pero no quitó ni un ápice de mérito a la actuación firmada por el conjunto dirigido por Eder Sarabia, que estuvo por delante en el marcador durante buena parte de la segunda mitad, con dos brillantísimas jugadas que posiblemente puedan entrar en el top3 de mejores goles de la semana en la liga española.

22 pases. Un minuto y nueve segundos de posesión. La participación de diez de los once futbolistas presentes sobre el terreno de juego. La definición de Febas. El 1-0 del Elche al Real Madrid el 23 de noviembre de 2025 pasa a formar parte del museo de goles históricos de la centenaria entidad franjiverde en Primera División, tanto por su belleza como por el hecho de definir perfectamente la idea de este proyecto.

Todos los jugadores del Elche participaron en la jugada, a excepción de Rafa Mir. Febas la finalizó tras una pared preciosa, con asistencia de tacón de Germán Valera. El ilerdense, con un toque sutil, superó a Courtois después de los mencionados 22 toques y más de un minuto con el balón en poder de futbolistas franjiverdes. Es el segundo gol con más toques de la presente temporada y el gol más elaborado que recibe el Real Madrid desde 2018, cuando le marcó Coutinho, del Barcelona.

Tras el empate, el Elche, lejos de empequeñecerse, siguió yendo a por el Real Madrid y a por la victoria. Y consiguió ponerse nuevamente por delante con el 2-1, en una acción individual de Álvaro Rodríguez, que había ingresado al terreno de juego unos minutos antes. El hispanouruguayo recibió cerca del centro del campo e inició una carrera en solitario de unos 30 metros para recortar a Asencio, que no se atrevió a entrarle antes, y sacar un disparo imparable, que se fue alejando del largo brazo de Courtois.

Luego llegaría el 2-2 y las dos obras de arte franjiverdes servirían para sumar un punto en su duelo contra el Real Madrid, pero sobre todo para descubrirse, una jornada más, ante el mundo en una temporada que sigue mostrando una notable versión del equipo dirigido por Eder Sarabia.