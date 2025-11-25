Los árbitros pasan del Elche

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) no tiene previsto valorar esta semana, en su habitual repaso a las jugadas polémicas de la jornada en Primera División, la acción entre Iñaki Peña y Vinicius que se produjo en el gol de Bellingham para hacer el 2-2 en el Elche-Real Madrid, en la que el futbolista brasileño impactó con su pierna en el rostro del portero alicantino, provocándole una hemorragia en la nariz, sin sanción por parte del colegiado del encuentro, Francisco José Hernández Maeso.

Así lo desveló este lunes por la noche, en tertulia radiofónica de la Cadena Cope, el exfutbolista Fernando Morientes, uno de los cuatro asesores que proponen al CTA las jugadas a explicar, según su valor formativo y didáctico. «Por unanimidad nos pareció una jugada fortuita, a todos, sin intencionalidad por parte de Vinicius», explicó el exjugador de Real Madrid, Zaragoza, Valencia y Mónaco, entre otros.

El otrora internacional con la selección española, a la puntualización de si la ausencia de intencionalidad exime la posibilidad de infracción, se acogió a la primera versión dada por Iñaki Peña, en su comparecencia postpartido a pie de campo, en la que el portero calificó como «lance del juego» la acción, sin tener en cuesta la rectificación o ampliación posterior del guardameta en sala de prensa, en la que calificó la jugada como falta.

Iñaki Peña, con la nariz herida, atiende a la tele a pie de campo tras acabar el Elche-Real Madrid / Movistar+

Pese al notable clamor popular desatado entre la noche del domingo y todo el día del lunes en el entorno del fútbol español, el grupo de asesores que también conforman José Luis Oltra, exjugador del Elche y exentrenador, entre otros, del Eldense; y los también técnicos José Ramón Sandoval y José Luis Sánchez Vera, no han creído conveniente profundizar en si, pese al evidente carácter fortuito del lance entre Vinicius e Iñaki Peña, el hecho de que existiese un golpeo y de que el mismo dejase sangrando al futbolista del Elche pudiera ser motivo suficiente para haber señalado la infracción.

Malestar en el Elche

De este modo, el estamento arbitral da la espalda una vez más al Elche. La sensación en el entorno franjiverde no es nueva. El club, en principio, no tiene previsto elevar ninguna queja formal, aunque el malestar es evidente en la planta noble del estadio Manuel Martínez Valero. Y ya no solo por la acción puntual del minuto 86 del duelo contra el Real Madrid.

Ese mismo día sorprendió, por ejemplo, la amonestación (primera amarilla) a Víctor Chust por supuesta pérdida de tiempo. El central valenciano, con el marcador a favor, en el minuto 68 dejó sacar una falta a Iñaki Peña y Hernández Maeso le mostró la cartulina por el mencionado motivo. El partido estaba teniendo un ritmo brutal, sin una sola pérdida de tiempo. De hecho, el Elche es uno de los equipos de Primera con más tiempo efectivo jugado en sus partidos. Chust acabó expulsado en el descuento y será baja contra el Getafe.

Precisamente el conjunto madrileño está en las antípodas de esta clasificación de tiempo efectivo jugado. Utiliza sus armas... con mucha más permisibilidad que los franjiverdes. En el entorno del Elche esperan a este viernes para descubrir si, llegado el caso, el árbitro seleccionado para impartir justicia es tan veloz a la hora de amonestar a algún jugador del Getafe por pérdida de tiempo. La creencia es que no será así.

Febas protesta al árbitro. / LOF

El malestar general en el Elche se amplifica al tener en cuenta que ningún rival franjiverde ha sido expulsado esta temporada, después de 13 jornadas disputadas... pese a que el equipo dirigido por Eder Sarabia es el que más faltas recibe de la categoría (195). Tampoco ocupa las primeras posiciones en tarjetas amarillas forzadas: es duodécimo, con 28 amonestaciones vistas por sus oponentes. Los ilicitanos son, junto al Atlético de Madrid, el único equipo de Primera que todavía no ha jugado contra diez.

Todo ello pese a tener a futbolistas como Febas o Germán Valera, dianas predilectas de sus rivales, que en muchas ocasiones acaban enfadándose por la excesiva permisibilidad de los árbitros en la reiteración de faltas. En el lado contrario de la estadística, Víctor Chust es el tercer futbolista expulsado del Elche este curso.