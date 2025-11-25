Sarabia no se casa con Mendoza... pese a que ya lo tiene en agenda hasta Guardiola

Sensación extraña para Rodrigo Mendoza el pasado domingo, precisamente en uno de los duelos que todo futbolista tiene marcado en el calendario, el Real Madrid. El centrocampista murciano se quedó sin minutos por primera vez este curso por decisión técnica, algo que no ocurría desde el final de la campaña pasada, cuando Eder Sarabia no lo utilizó en el tramo decisivo por el ascenso a Primera División.

El salto de categoría y la luz verde a su renovación cambiaron por completo el rol de Mendoza para el vasco. Empezó la temporada como titular y solo sus continuos viajes con la selección española, ya fuera la sub-21 o la sub-20, le habían hecho perder algo de protagonismo. Hasta que el domingo se quedó sin minutos, viendo la brillante actuación de sus compañeros desde el banquillo o la banda, mientras calentaba.

Rodrigo Mendoza conduce la pelota ante el marcaje de Eric García y Araujo / Paco Largo/LOF

Hasta la fecha, Mendoza lleva más minutos oficiales disputados en la 2025-2026 que en toda la 2024-2025, sumando Elche y selecciones: 1.404 contra 1.070. El talento franjiverde ha jugado más con España (770 minutos) que con la franja verde (634 minutos). Con los ilicitanos ha disputado 9 partidos de liga, cinco de ellos como titular, solo uno completo, en los que acumula 544 minutos. A ello hay que añadirle el de Copa contra Los Garres, completo.

Madrid, Juventus, Arsenal, City...

Los tres encuentros de liga en los que Mendoza no había dispuesto de minutos hasta este domingo (Osasuna, Celta y Alavés) habían sido por su presencia en Chile para disputar el Mundial sub-20 con la Rojita, en los que disputó los cinco partidos que jugó España enteros (540 minutos). A ellos hay que añadir los cuatro que ha jugado con la sub-21, siempre como titular aunque ninguno completo (320 minutos).

Mendoza da un pase durante su última convocatoria con la sub-21. / RFEF

En sus anteriores regresos de convocatorias internacionales, Mendoza nunca había sido titular, pero había jugado en los segundos tiempos. En Sevilla, Sarabia le dio media hora, mientras que contra el Athletic en el Martínez Valero le otorgó un cuarto de hora. Esta vez, el técnico vasco no encontró hueco al murciano en sus planes, pese a que enfrente estaba precisamente uno de los muchos clubes que tienen en agenda al joven canterano franjiverde.

Una lista que va engordando con el paso de las semanas. A Real Madrid o Valencia se le han ido añadiendo grandes de Europa como la Juventus o el Arsenal. El último equipo que se le ha relacionado es el Manchester City de Pep Guardiola. Pese a estos intereses, el cuerpo técnico franjiverde tiene clara la importancia de dosificar a un futbolista que acumula esfuerzos poco habituales en el inicio de su carrera. Este viernes, contra el Getafe, Mendoza espera volver a tener minutos para continuar su progresión y que el "cero" del día del Madrid quede en el olvido.