Sarabia no olvida la polémica del Elche-Real Madrid: "Ser una acción fortuita no es un argumento correcto..."

La decisión de no incluir la acción polémica entre Vinicius e Iñaki Peña del Elche-Real Madrid del pasado domingo, que terminó en el gol del empate a dos definitivo, con el guardameta franjiverde sangrando tras el impacto de la pierna del brasileño en su cara; no ha sentado nada bien en el club franjiverde.

El que ha saltado públicamente, a través de sus redes sociales, para recalcar la opinión que ya transmitió claramente en su rueda de prensa posterior al encuentro ha sido Eder Sarabia, entrenador del Elche. El vasco, que ya fuera tajante con el error, a su juicio, de Francisco José Hernández Maeso, ha insistido en su postura este mismo martes.

Al conocer que, por unanimidad, el grupo de asesores (un exjugador y tres entrenadores) que valoran las jugadas de cada jornada que deben ser explicadas en público no iba a incluir la mencionada entre Vinicius e Iñaki Peña, de la que más se está hablando en el fútbol español desde el domingo por la noche, Sarabia se ha lanzado al ruedo desde su cuenta de X.

«Que me disculpen los que toman decisiones, pero desde hace más de 25 años que la voluntariedad/intencionalidad se sacó del reglamento (salvo para las manos)", comienza el entrenador del Elche. "Por lo tanto, el hecho de ser una acción fortuita no es un argumento correcto para decir si es infracción o no", añade.

Las palabras de Sarabia llegan tras las declaraciones de Fernando Morientes, exfutbolista internacional y miembro del mencionado grupo de asesores del CTA, en la Cadena Cope sobre la polémica acción del Elche-Real Madrid: «Por unanimidad nos pareció una jugada fortuita, a todos, sin intencionalidad por parte de Vinicius».

Eder Sarabia protesta al cuarto árbitro. / Matías Segarra

En el Elche sigue sin convencer, por lo tanto, ni la postura que tomaron en su momento el colegiado del partido y sus ayudantes en el VAR, ni ahora la de aquellos que están llamados a explicar las jugadas polémicas de la jornada... y dejan al margen precisamente aquella que más está dando que hablar.